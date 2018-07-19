Фейки недели: в Луганске массово травят детей «Тубазидом»

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Луганские медики массово травят детей опасным препаратом

На портале «Би-би-си Украина» вышла фейковая заметка о том, что в Луганске из-за российской прививки реакции Манту сотням детей ошибочно поставили диагноз «туберкулез» и выдали для лечения опасный препарат с множеством побочных эффектов.

Автор заметки Яна Викторова пишет, что прививку реакции Манту её ребенку сделали во время медицинской комиссии.

«Через несколько дней мы заглянули показать место прививки. К этому времени у нас не было никаких серьезных проблем с медициной. Спрашивая о чем-то врача, мы продемонстрировали покраснение после прививки. Врач заявил, что это реакция на туберкулез. Следующие пять месяцев нам пришлось собирать доказательства, что мы не болеем туберкулезом. Получается, что прививка с российской гуманитарки аллергическая. Ну не могут быть сотни детей инфицированными и выдавать одну и ту же реакцию на прививку», — пишет Викторова.



Женщина утверждает, что врач хотел им назначить препарат «Тубазид», который был синтезирован еще в начале 20 века. При этом дозировку, пишет Викторова, луганские медики рассчитывают «на глаз» — без какого бы то ни было тщательного осмотра ребенка.

Заметим, что во время применения «Тубазида» у пациентов часто наблюдаются головокружение, тошнота, рвота, болевые ощущения в области сердца и кожные аллергические реакции. Кроме того, препарат очень негативно влияет на печень.

В Луганске заявили, что ничего подобного в городе не наблюдается. Данная информацию, пишет «Комсомольская правда, является выдумкой, призванной дискредитировать российскую программу гуманитарной помощи.

«Вывод для обывателя с отсутствием критического мышления, очевиден: российские прививки плохие», — указано в издании.

Госпитализация Чилингарова

Депутат Госдумы, полярник Артур Чилингаров внезапно почувствовал себя плохо во время политической конференции «Единой России» и был срочно госпитализирован. Об этом сообщил telegram-канал Mash в пятницу, 5 июля.

«Ему стало плохо, когда он заходил в лифт. Коллеги вызвали скорую», — пишет автор канала.



Сегодня господин Чилингаров опроверг эту информацию в интервью РБК. Парламентарий заявил, что его здоровье в полном порядке.

«Это все левая информация, я же сейчас с вами разговариваю», — сказал Чилингаров.



В пресс-службе «Единой России» добавили, что в ходе конференции полярник действительно почувствовал легкое недомогание, однако ни о какой госпитализации речи не шло.

Мурманчане находят в почтовых ящиках иглы от шприцов

А меж тем в Мурманске пугают людей страшилкой из далеких девяностых. В местных пабликах распространяются слухи об иглах от шприцов в почтовых ящиках. В сообщениях указывается, что эти иглы использовались наркоманами, а значит, они могут быть заражены ВИЧ-инфекцией и гепатитом C.

Подобные посты были опубликованы и в пабликах других городов России.

Вероятно, кто-то в очередной раз решил посмеяться над непросвещенностью российского населения в вопросах передачи ВИЧ и гепатита C. Заразиться этими инфекциями, поранившись об иголку шприца, невозможно, поскольку ВИЧ и гепатит С неустойчивы к внешней среде.

«ВИЧ попадет в организм только в том случае, если в шприце осталось достаточное количество свежей крови, и она попала непосредственно в кровоток», — сообщили порталу «Милосердие» в Московском центре СПИД.

