На Марсе снова начались пылевые бури
- 06 июля 2019, 12:45
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Как сообщает ESA, на Марсе снова засекли пылевые бури. Их помог обнаружить космический аппарат «Марс-Экспресс», работающий на орбите Красной планеты.
Во врем последних наблюдений он отследил появление восьми марсианских пылевых бурь в северном полушарии планеты.
Наблюдения проходили в период период с 22 мая по 10 июня. На аппарате установлены камеры HRSC (High Resolution Stereo Camera) и VMC (Visual Monitoring Camera).
По расчетам ученых, бури продлились не больше 3 дней, поэтому вряд ли они перерастут в затяжные пылевые бури как прошлым летом.
Благодаря новым наблюдениям мы заметили, что при достижении пылевыми бурями больших вулканов начинали образовываться орографические облака, — рассказали ученые.
Компьютерное моделирование показало, что пыль, поднятая бурей, распространяясь в атмосфере Марса, образует тонкую дымку на высоте примерно 20−40 километров.
Напомним, что прошлым летом на Марсе случилась сильнейшая пылевая буря, из-за которой был бесследно утерян марсоход Opportunity.
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