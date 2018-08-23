На Марсе снова начались пылевые бури

Как сообщает ESA, на Марсе снова засекли пылевые бури. Их помог обнаружить космический аппарат «Марс-Экспресс», работающий на орбите Красной планеты.

Во врем последних наблюдений он отследил появление восьми марсианских пылевых бурь в северном полушарии планеты.

Наблюдения проходили в период период с 22 мая по 10 июня. На аппарате установлены камеры HRSC (High Resolution Stereo Camera) и VMC (Visual Monitoring Camera).

По расчетам ученых, бури продлились не больше 3 дней, поэтому вряд ли они перерастут в затяжные пылевые бури как прошлым летом.



Благодаря новым наблюдениям мы заметили, что при достижении пылевыми бурями больших вулканов начинали образовываться орографические облака, — рассказали ученые.

Компьютерное моделирование показало, что пыль, поднятая бурей, распространяясь в атмосфере Марса, образует тонкую дымку на высоте примерно 20−40 километров.

Напомним, что прошлым летом на Марсе случилась сильнейшая пылевая буря, из-за которой был бесследно утерян марсоход Opportunity.