Шахтеры обнаружили скелет огромного морского ящера

Группа шахтеров в канадской провинции Альберта во время поиска драгоценного камня аммолита обнаружила окаменелости древнего морского существа.

Когда шахтеры обратились к ученым выяснилось, что им удалось раскопать морского хищника мозазавра, жившего около 70 миллионов лет назад.

Палеонтологи предполагают, что хищник относится к роду Tylosaurus и обитал он в водах Западного внутреннего моря.

Ученые поясняют, что мозазавр — «ящер с реки Моза» — это огромный морской ящер, крупнейшее морское пресмыкающееся позднего мелового периода. Он является близким родственником современных варанов, которые живут на территории современной Средней Азии.

Некоторые особи мозазавров достигали в длину 15 метров, а средний размер животных был около 7 метров.

Шахтеры во время раскопок часто находят останки вымерших животных, но обычно это бывают отдельные части скелета — черепа или фрагменты скелета. На этот раз рабочим повезло найти целый скелет морской рептилии.

Сейчас изучением скелета займутся палеонтологи.