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Во Франции вводят интернет-цензуру

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Французские власти приняли поправки к закону, благодаря которым местные интернет-компании будут обязаны удалять контент, который будет рассматриваться в качестве проявления ненависти на национальной или религиозной почве, сообщает американский портал The Verge.

По данным издания, за отказ в течение суток удалить отмеченный контент компаниям грозит штраф до 1,25 миллиона евро.

В частности, к запрещенному во Франции контенту относятся подстрекательство к ненависти, насилию, дискриминации, расистским или религиозным оскорблениям.

Кроме того, будут запрещены сообщения, видеозаписи или изображения, которые, по мнению властей, могут спровоцировать террористические акты, а также являющиеся посягательством на достоинство человека.

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