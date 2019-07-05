Во Франции вводят интернет-цензуру
- 05 июля 2019, 19:40
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Французские власти приняли поправки к закону, благодаря которым местные интернет-компании будут обязаны удалять контент, который будет рассматриваться в качестве проявления ненависти на национальной или религиозной почве, сообщает американский портал The Verge.
По данным издания, за отказ в течение суток удалить отмеченный контент компаниям грозит штраф до 1,25 миллиона евро.
В частности, к запрещенному во Франции контенту относятся подстрекательство к ненависти, насилию, дискриминации, расистским или религиозным оскорблениям.
Кроме того, будут запрещены сообщения, видеозаписи или изображения, которые, по мнению властей, могут спровоцировать террористические акты, а также являющиеся посягательством на достоинство человека.
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