Как наш мозг запоминает дорогу домой

Ученые провели новое исследование и выяснили, как наш мозг запоминает маршруты и что ему помогает в навигации.

В ходе исследования выяснилось, что в роли GPS-навигатора выступают тета-волны, характерные для биоэлектрической активности головного мозга.

Именно эти волны помогают нам вспомнить места, в которых мы когда-либо уже были.

Это удалось выяснить благодаря работе с пациентами, страдающими эпилепсией. Им установили электроды для контроля работы мозга, которые помогли регистрировать активность нейронов во время задач навигации в условиях виртуальной реальности.

В ходе эксперимента пациенты с эпилепсией научились связывать отдельные объекты с определенными местами в виртуальной среде. Для каждого объекта и места мозг создавал свою характеристику.

В рамках испытания участники должны были установить соответствие между объектами и местами. Пока они перемещались по разным местам в виртуальной среде, мозг активировал паттерны активности, выбранные для данного места.

Испытания проводились в разное время, чтобы корректно оценить работу мозга. Тета-волны, во время которых активность мозга изменяется с частотой приблизительно четыре герца, по-видимому, играют решающую роль в процессе навигации, предположили ученые.

Тета-колебания могут координировать реактивацию различных воспоминаний и, кроме того, могут помочь отличить разные о времени воспоминания, — рассказали авторы исследования.

Эта научная работа может понять механизмы образования многих заболеваний, при которых страдает память и воспоминания. Ученые надеются, что эти наработки помогут выявить новые биомаркеры для таких неврологических расстройств.