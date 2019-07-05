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Два человека пострадали во время пожара на АЗС в Новой Москве

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© vk.com

© vk.com

В Новой Москве эвакуировали людей из торгового центра «Новомосковский» из-за пожара на автозаправочной станции (АЗС), где произошло факельное горение топлива.

АЗС загорелась в поселении Московский. Торговый центр находится в ста метрах от горящей станции.

По данным МЧС, на площади 100 квадратных метров горели три резервуара объемом по 20 кубометров, а также две бытовки. В какой-то момент высота пламени достигала 20 метров. В настоящее время пожар ликвидирован.

В результате пожара пострадали два человека, у них ожоги различной степени, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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