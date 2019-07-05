Два человека пострадали во время пожара на АЗС в Новой Москве
- 05 июля 2019, 17:44
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Новой Москве эвакуировали людей из торгового центра «Новомосковский» из-за пожара на автозаправочной станции (АЗС), где произошло факельное горение топлива.
АЗС загорелась в поселении Московский. Торговый центр находится в ста метрах от горящей станции.
По данным МЧС, на площади 100 квадратных метров горели три резервуара объемом по 20 кубометров, а также две бытовки. В какой-то момент высота пламени достигала 20 метров. В настоящее время пожар ликвидирован.
В результате пожара пострадали два человека, у них ожоги различной степени, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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