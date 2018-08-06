Почему мы морщимся, когда пробуем кислое
- 05 июля 2019, 12:44
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Возьмите лимон, отрежьте дольку и попробуйте съесть ее, не морщась. Получилось? Наверное, нет. Дело в том, что наши рецепторы остро реагируют на кислые продукты и заставляют мышцы лица непроизвольно сжиматься.
Ученые до сих пор точно не знают, почему так происходит. Возможно, разгадка кроется в трех вещах: протоны, витамин С и огромное количество тропических фруктов, которыми лакомились наши далекие предки.
Специалисты с кафедры пищевых наук в Университете Ратгерса в Нью-Джерси решили разобраться в этом вопросе.
Когда мы чувствуем, что продукт кислый, наш организм воспринимает это как большое количество протонов в полости рта. Конечно, сами протоны не кислые, просто наш организм так их воспринимает.
Еще одним интересным фактом является то, что человеку для гармоничного развития необходим витамин С. Но, в отличие от животных, мы не умеем сами его вырабатывать. Витамин С необходим человеку для нормальной работы клеток и тканей, в противном случае мы можем заболеть цингой, — пояснили ученые.
Авторы работы проанализировали предыдущие исследования, в которых говорится, что около 60 миллионов лет назад у млекопитающих произошла мутация генов, кодирующих синтез витамина С.
Мы со временем потеряли возможность вырабатывать витамин С сами, так как постоянно получали его из фруктов. В рационе наших далеких предков присутствовали свежие фрукты, поэтому недостаток витамина они не испытывали.
Большинство фруктов тогда и сейчас имели сладковатый привкус, поэтому люди без труда могут съесть два-три плода за раз. Лимон — исключение из правил.
Человек всегда идет простым путем. Зачем получать витамин С из кислых плодов, если можно совместить пользу и удовольствие, съев сладкий плод. Эволюционно так сложилось, что ни мы, ни наши предки не употребляем много кислых продуктов, поэтому наши мышцы и рецепторы не подготовлены к такому вкусу. Происходит реакция защиты, как если бы это случилось при ожоге кипятком или принятии очень горькой пищи, — заключили исследователи.
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