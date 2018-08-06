Почему мы морщимся, когда пробуем кислое

Возьмите лимон, отрежьте дольку и попробуйте съесть ее, не морщась. Получилось? Наверное, нет. Дело в том, что наши рецепторы остро реагируют на кислые продукты и заставляют мышцы лица непроизвольно сжиматься.

Ученые до сих пор точно не знают, почему так происходит. Возможно, разгадка кроется в трех вещах: протоны, витамин С и огромное количество тропических фруктов, которыми лакомились наши далекие предки.

Специалисты с кафедры пищевых наук в Университете Ратгерса в Нью-Джерси решили разобраться в этом вопросе.

Когда мы чувствуем, что продукт кислый, наш организм воспринимает это как большое количество протонов в полости рта. Конечно, сами протоны не кислые, просто наш организм так их воспринимает.



Еще одним интересным фактом является то, что человеку для гармоничного развития необходим витамин С. Но, в отличие от животных, мы не умеем сами его вырабатывать. Витамин С необходим человеку для нормальной работы клеток и тканей, в противном случае мы можем заболеть цингой, — пояснили ученые.

Авторы работы проанализировали предыдущие исследования, в которых говорится, что около 60 миллионов лет назад у млекопитающих произошла мутация генов, кодирующих синтез витамина С.

Мы со временем потеряли возможность вырабатывать витамин С сами, так как постоянно получали его из фруктов. В рационе наших далеких предков присутствовали свежие фрукты, поэтому недостаток витамина они не испытывали.

Большинство фруктов тогда и сейчас имели сладковатый привкус, поэтому люди без труда могут съесть два-три плода за раз. Лимон — исключение из правил.