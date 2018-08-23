«Из проводков и палок»: посмотрите на умного и очень простого робота

Инженеры из Токийского университета совместно с компанией Preferred Networks представили свою новую разработку — робота из палок, который благодаря системе искусственного интеллекта умеет ходить.

Робот получил имя Но, и, как заявляют разработчики, создать такое устройство может каждый. Робототехника — это не всегда дорого и сложно, уточнили ученые.

Обычно при создании робота инженеры заранее продумывают все функции будущего устройства. Сначала создается прототип, который тестируют на удобство конструкции.

Специалисты Токийского университета утверждают, что робота Но можно собрать практически из любых подручных инструментов.

Студенты университета учатся создавать таких роботов в специальной компьютерной программе, где проверяют будущее изобретение на дееспособность. Нейросеть самостоятельно строит модель и подсказывает, материалы какого размера лучше использовать.

Получившийся прототип можно также электронно протестировать и научить ходить. На мониторе всегда отображается оценка движений, поэтому студенты понимают, в каком направлении им работать.

После обучения программы остается лишь выбрать палки подходящего размера и закрепить к ним датчики. Подготовленная программа уже самостоятельно запускает алгоритм и начинает управлять деревянным роботом.

Несмотря на элементарность и дешевизну устройства, такие роботы имеют большой спектр использования. Например, их можно отправлять в опасные и труднодоступные районы, куда человеку не добраться, а посылать дорогие механизмы не выгодно, — пояснили разработчики.

В будущем роботов «из палок и проводов» можно отправлять на другие планеты с запасом нужных небольших деталей для другой космической техники.