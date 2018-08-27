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Тест: Решите 10 визуальных загадок на сообразительность

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  • 05 июля 2019, 13:33
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Эти любопытные загадки придумал графический дизайнер из Литвы Симонас Турба (Simonas Turba). Несколько лет назад он увлёкся визуальными головоломками и на основании всего накопленного опыта создал карточную игру на сообразительность. Свой проект литовец назвал лаконично — «The box». Игра представляет собой чёрную коробку с колодой карт, на которых зашифрованы слова из трёх категорий: фильмы, люди и животные. Сложность задач тоже включает три уровня — если некоторые загадки можно решить за несколько секунд, над другими придётся основательно подумать. Сейчас дизайнер пытается собрать деньги на производство игры, разместив свою идею на платформе Kickstarter.

Чтобы подогреть интерес к проекту, Симонас опубликовал несколько своих ребусов в интернете, на их основании мы создали для вас интересный тест, с помощью которого можно проверить, как работает ваша смекалка и визуальное восприятие. Только давайте договоримся не подглядывать, а честно угадывать самому!

Сколько ребусов вам удалось решить? Хвастайтесь результатами в комментариях, тестом делитесь с друзьями. А если вы вошли в азарт, то попробуйте решить остальные загадки вот здесь.

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