Трамп-младший предложил Nike сделать кроссовки с серпом и молотом

Сын президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал решение крупнейшего в мире производителя спортивных товаров Nike прекратить выпуск кроссовок с первым американским флагом «Бетси Росс», саркастически предложив компании наладить выпуск кроссовок с советской символикой.

«Если флаг „Бетси Росс“, флаг американской революции, слишком оскорбительный, чтобы Nike мог присоединиться к празднованию 4 Июля, может быть, Nike должен сделать что-то такое… кажется, в большей степени соответствует их взглядам», — написал Трамп-младший в Tiwtter.

Как сообщает газета «Взгляд», компания Nike прекратила продажи кроссовок с первым флагом США в связи с критикой общественности, так как «Бетси Росс» у некоторых ультраправых организаций считается символом национализма.

В комментариях к твиту Трампа-младшего упрекнули в невежестве, указав на то, что носить государственную и любую другую почитаемую символику на ботинках — значит проявлять неуважение. Но некоторым пользователям идея красных кроссовок с серпом и молотом понравилась: они написали, что с удовольствием приобрели бы себе пару. Не обошлось и без напоминаний о подозрениях в адрес президента Дональда Трампа о сотрудничестве с Россией.

Напомним, Трамп-младший принимал участие в предвыборной президентской кампании своего отца. В июле 2017 года газета The New York Times сообщила о его тайной встрече с российским адвокатом Наталией Весельницкой в «Трамп-тауэр». Сына американского главы привлекло предложение предоставить компромат на Хиллари Клинтон. На деле никакого компромата на Клинтон предъявлено не было, а Весельницкая обсуждала с ним закон Магнитского и Уильяма Браудера.

Трампу-младшему пришлось подтвердить факт встречи с Наталией Весельницкой и опубликовать связанную с ней личную переписку, однако переговоры он назвал «пустой тратой времени». Многих американцев эти оправдания не убедили, и сына президента до сих пор регулярно попрекают в социальных сетях.