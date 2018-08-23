найти ×
   
  • USD
    63.40
  • EUR
    71.54
СохранитьСохранено0
×

004398

Трамп-младший предложил Nike сделать кроссовки с серпом и молотом

Small f78f8d6c11
© social media

© social media

Сын президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал решение крупнейшего в мире производителя спортивных товаров Nike прекратить выпуск кроссовок с первым американским флагом «Бетси Росс», саркастически предложив компании наладить выпуск кроссовок с советской символикой.

«Если флаг „Бетси Росс“, флаг американской революции, слишком оскорбительный, чтобы Nike мог присоединиться к празднованию 4 Июля, может быть, Nike должен сделать что-то такое… кажется, в большей степени соответствует их взглядам», — написал Трамп-младший в Tiwtter.

Как сообщает газета «Взгляд», компания Nike прекратила продажи кроссовок с первым флагом США в связи с критикой общественности, так как «Бетси Росс» у некоторых ультраправых организаций считается символом национализма.

В комментариях к твиту Трампа-младшего упрекнули в невежестве, указав на то, что носить государственную и любую другую почитаемую символику на ботинках — значит проявлять неуважение. Но некоторым пользователям идея красных кроссовок с серпом и молотом понравилась: они написали, что с удовольствием приобрели бы себе пару. Не обошлось и без напоминаний о подозрениях в адрес президента Дональда Трампа о сотрудничестве с Россией.

Напомним, Трамп-младший принимал участие в предвыборной президентской кампании своего отца. В июле 2017 года газета The New York Times сообщила о его тайной встрече с российским адвокатом Наталией Весельницкой в «Трамп-тауэр». Сына американского главы привлекло предложение предоставить компромат на Хиллари Клинтон. На деле никакого компромата на Клинтон предъявлено не было, а Весельницкая обсуждала с ним закон Магнитского и Уильяма Браудера. 

Трампу-младшему пришлось подтвердить факт встречи с Наталией Весельницкой и опубликовать связанную с ней личную переписку, однако переговоры он назвал «пустой тратой времени». Многих американцев эти оправдания не убедили, и сына президента до сих пор регулярно попрекают в социальных сетях.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
15038555читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7296592читать позжечитаю позже

главное

|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

106027754читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

807807читать позжечитаю позже