Тест: Угадайте советский фильм по его зарубежному названию

Когда фильмы продают для показа в других странах, прокатчики зачастую меняют название оригинальной ленты на более понятное местным зрителям. Иногда изменения незначительны, но порой маркетологи так расстараются, что от первоначального названия не остаётся и следа. Собрали для вас советские картины, которые выходили в зарубежных кинотеатрах и предлагаем угадать их заморские названия. Предупреждаем, это непросто. Поехали!

Что нового узнали? Сколько названий фильмов удалось угадать? Пишите свой результат в комментариях, а ссылку на тест отправьте своим друзьям-киноманам.