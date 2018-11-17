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Тест: Угадайте советский фильм по его зарубежному названию

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  • 04 июля 2019, 18:04
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Когда фильмы продают для показа в других странах, прокатчики зачастую меняют название оригинальной ленты на более понятное местным зрителям. Иногда изменения незначительны, но порой маркетологи так расстараются, что от первоначального названия не остаётся и следа. Собрали для вас советские картины, которые выходили в зарубежных кинотеатрах и предлагаем угадать их заморские названия. Предупреждаем, это непросто. Поехали!

Что нового узнали? Сколько названий фильмов удалось угадать? Пишите свой результат в комментариях, а ссылку на тест отправьте своим друзьям-киноманам.

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