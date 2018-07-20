На заснеженном острове нашли озеро лавы

На заснеженном острове Сондерс в Южном океане ученые обнаружили озеро жидкой лавы. Увидеть это помогли спутниковые снимки, полученные зондами Landsat, Sentinel-2 и ASTER.

Впервые лаву заметили еще в 1990-х, но данные не подтвердились, поэтому долгое время считалось, что гора Майкл — действующий вулкан — находится в спящем состоянии.

Но свежие снимки со спутников показали, что на небольшом острове в кратере вулкана сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.

Ученые сообщают, что это восьмой подобный вулкан на планете. Из всех действующих вулканов на Земле лавовые озера есть лишь у единиц.

Лавовое озеро — результат стечения многих факторов, поэтому такое природное явление случается крайне редко. Это «водоем» из огромного количества магмы, которая постоянно циркулирует.

Чтобы лавовое озеро могло существовать годами, нужно, чтобы тепло раскаленного потока, питающего озеро, в точности компенсировало потерю тепла поверхностного потока, который затем снова уходит на глубину.



По предварительной оценке ученых, температура озера лавы на острове Сондерс достигает 1280 °C, а размеры — от 90 до 215 метров.

Вулкан расположен среди британских Южных Сандвичевых островов, примерно в 1,55 тысячи км к востоку от Фолклендских островов.



Это труднодоступное место, поэтому неизвестно, когда специалистам удастся изучить вулкан подробнее.