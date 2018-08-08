Как образуются «солевые пальцы» в Мертвом море

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре опубликовали исследование, в котором рассказали, как образуются соляные отложения на дне Мертвого моря.

Напомним, что кристаллы Мертвого моря, или «солевые пальцы», — это аномальные кристаллы соли, растущие на дне. Со временем концентрация соли в водоеме увеличивается, и сейчас Мертвое море в десять раз солонее обычного.

Долгое время ученые не могли понять, что приводит к образованию солей в море. Известно, что пресная вода из Иордана, которая традиционно питала Мертвое море, последние несколько десятков лет используется в основном для нужд сельского хозяйства и для переработки в питьевую воду.

Из-за этого часть пресной воды из Мертвого моря испарялась, оставляя на дне кристаллы. Авторы нового исследования решили проанализировать состав кристаллов и соли.

Последнее время, когда приток пресной воды в море свелся к минимуму, кристаллы стали выпадать в осадок из верхнего слоя воды, а затем падать в воду и собираться на дне. Это явление называется „солевые пальцы“. Интересно, что в других сверхсоленых водоемах такого явления не происходит, — рассказали авторы работы.

По мере скопления «пальцев» они образовывались в крупные структуры, доступные для изучения.

Анализом этих структур и занимались ученые. Оказалось, что, когда солнечный свет падает на поверхность Мертвого моря, его верхние слои нагреваются, из-за чего происходит испарение, и вода становится еще солонее из-за кристаллов соли.

В результате слои теплой и холодной воды перемешиваются, и при остывании теплой соль падала вниз. Такие потоки устремленной на дно соли приводили к тому, что самые нижние слои жидкости становились перенасыщенными и осаждали соль в форме кристаллов.