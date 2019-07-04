Котят Дебет и Кредит взяли на работу в офис и теперь все хотят там работать

Базовые навыки офисного работника обычно включают в себя способность работать на компьютере, отвечать на телефонные звонки, организовать своё рабочее пространство и взаимодействовать с коллективом. Вот последним навыком мастерски владеют котята Дебет и Кредит, которые самоотверженно трудятся в одном из офисов транспортной компании в Огайо, США.

Пушистых брата и сестру забрали из приюта и принесли в офис для поднятия морального духа коллектива. Котята прижились, завели друзей, личный аккаунт в соцсетях и регулярно радуют сотрудников забавными выходками и весёлыми сценками.

Один из офисных работников опубликовал на портале Reddit видео, в котором котята играют с коробкой. Публикация стала вирусной в соцсетях и принесла зверятам более 6,5 тысяч подписчиков в Instagram.

За последние несколько лет животные в офисе стали популярной тенденцией. По мнению специалиста в области поведенческой психологии Лотте Спейкермана (Lotte Spijkerman), собаки и кошки оказывают благоприятное психологическое воздействие на людей:

Животные уменьшают стресс и повышают производительность, главным образом потому, что они взаимодействуют с вами сами по себе, и когда они появляются на вашем рабочем месте — это хорошее напоминание о том, что вам нужен перерыв.

Сотрудники офиса, где живут пушистые Дебет и Кредит, говорят, что им повезло, потому что в их коллективе есть всего одна работница с аллергией на кошек, однако она не против животных на рабочем месте.

В комментариях к публикации люди пришли в восторг от идеи с офисной кошкой и готовы потребовать такую роскошь у своего начальства.

Почему на моей работе нет офисной кошки? МНЕ ЭТО НУЖНО.

Нам всем это нужно!

Это должно быть частью трудового законодательства! В каждом офисе должны работать котята и щенки, и тогда не будет бездомных!

Мне нравится идея. У меня домашний офис, наши кошки и собаки всегда вокруг меня, и это очень помогает при стрессе.

Мне срочно нужно сменить работу без кошки на работу с кошкой!

Я не думаю, что я бы смог продуктивно работать рядом с двумя очаровательными котятами, но они определенно снимут стресс. Так мило!

Жаль, что у меня нет таких коллег, как эти красавицы! Я был бы всегда рад идти на работу, уверен!

Потребую у начальства завести кошку или увольняюсь.

А вы бы хотели, чтобы у вас в офисе была кошка или собака?

Кстати, недавно мы писали о кошках, которые нашли реальную работу на свои лапки, опровергнув стереотип о том, что они лентяи и любят только спать и есть.