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Тест: Угадайте город по фото с высоты птичьего полёта

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  • 03 июля 2019, 18:58
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В мире существует существует 251 страна, среди которых 195 суверенных государства и примерно 2667417 городов. Посетить все самые интересные уголки нашей планеты — мечта практически каждого путешественника. Однако не имея возможности попасть в то или иное место, мы узнаём его по фотографиям и видеозаписям других туристов. Сделали для вас географический тест, в котором самые известные города мира были сняты с высоты птичьего полёта с помощью дрона. Сможете ли вы узнать каждый из них с непривычного ракурса? Давайте проверим!

Сколько правильных ответов вам удалось дать? Хвастайтесь в комментариях! А ссылку на тест прямо сейчас отправьте своим друзьям-путешественникам.

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