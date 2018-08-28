Тест: Угадайте город по фото с высоты птичьего полёта

В мире существует существует 251 страна, среди которых 195 суверенных государства и примерно 2667417 городов. Посетить все самые интересные уголки нашей планеты — мечта практически каждого путешественника. Однако не имея возможности попасть в то или иное место, мы узнаём его по фотографиям и видеозаписям других туристов. Сделали для вас географический тест, в котором самые известные города мира были сняты с высоты птичьего полёта с помощью дрона. Сможете ли вы узнать каждый из них с непривычного ракурса? Давайте проверим!

Сколько правильных ответов вам удалось дать? Хвастайтесь в комментариях! А ссылку на тест прямо сейчас отправьте своим друзьям-путешественникам.