Девушка показала, каково жить с маленькой лисой дома

На портале Reddit стало популярным видео с девушкой, которая сидит на диване, завернувшись в плед и пытается читать книгу, а вокруг неё кругами стремительно бегает маленькая лиса, перепрыгивая с дивана на пол и обратно. По всей видимости, это лисичка фенек, которых часто заводят в качестве домашних питомцев, хоть и считается, что на воле этим диким зверькам живётся лучше. А потом в комментарии пришёл человек, который рассказал о личном опыте жизни с лисой и получил 500 лайков за эпичность истории.

Публикация поднялась в топ, набрав почти 30 тысяч апвотов и полсотни комментариев, в которых люди спорят о том, стоит ли заводить домашнюю лису и обо всех плюсах и минусах такого соседства.

Эта лиса явно обучена выступать в цирке!

Не владейте лисой, если вы возражаете против запаха мочи. Они мочатся везде.

Лис можно приручить, и есть информация, что русские создали домашнюю породу лисиц, но у них всё ещё есть врождённые инстинкты. Они копают, они не социальные, им может нравиться один или два человека, но это всё, они будут мочиться везде по разным причинам. Владельцы лис не могут отправиться в отпуск, если они не возьмут их с собой, из-за того, что они не любят незнакомцев. Ветеринарный уход труднодоступен и дорог. А ещё лисы могут переносить бешенство, и я не верю, что их можно вакцинировать. Плюс они громкие!

Это описание похоже на мою бывшую)

Звуки, которые они издают, тоже сумасшедшие. Хотя, вероятно, не так плохи, как запах мочи.

Один пользователь немного изменил оригинальное видео и пояснил, что так это смотрится на самом деле. Получилось и правда забавно. Этот пост на Reddit оценили больше 20 тысяч человек.

Среди прочих изобиловали сообщения, в которых пользователи умилялись зверьку и выражали желание завести такого же. А потом в комментарии пришёл бывший владелец лисички фенека и рассказал о них всю правду, развеяв романтические представления об этих зверьках:

Когда я вернулся из Ирака во второй раз, у меня появился домашний фенек по имени Гонзо. Он разъезжал в моём капюшоне, когда я выходил в бары и всё такое. Это был как будто диснеевский панк-рок. Но этот фенек был ещё тем ублюдком. Как только вы почувствуете запах лисьей мочи, вы никогда не забудете его! А если вы находитесь вокруг фенека достаточно долго, то, будьте уверены, вы почувствуете запах лисьей мочи! Лиса будет мочиться на вашу кровать и не говорите, что вас не предупреждали. Они очень умные и хитрые твари.

Давайте не будем врать сами себе: это не одомашненные животные, они полу-одомашненные, во всяком случае, они гораздо более «дикие», чем кошка или собака. Они не твои напарники, они скорее соседи. Тот, с кем весело быть рядом, но надо всегда помнить, что он мудак. Лисицы способны запоминать нескольких людей, и они обидчивы и злопамятны. Эти звери знают, что мы ценим определённые вещи и объекты, они будут мочиться прямо на них и рыть в них норы. Так мой друг потерял три макбука: маленький рыжий ублюдок оторвал все клавиши с клавиатуры и помочился на неё.

Я сбился со счёта, сколько раз я стирал свои сумки и вещи, пытаясь избавиться от запаха. Лис открывал банки, ящики, двери — ничто не было в безопасности, если оно не было заперто. Гонзо сам открывал коробки с жареным цыпленком на вынос и, как только получал кусок, дрался за него с тобой не на жизнь, а на смерть.

Когда лисы счастливы, они кричат. Это звучит как смесь между соколом, хватающим кролика, ребёнком, которого бьют о стену, и сумасшедшей радостью. Это чертовски громко! И может действительно вызвать боль в ухе.

И что ты собираешься делать? Менять характера дикой лисы? Делать её несчастной? Нет? Тогда смирись с тем, что твой милый фенек будет всегда мочиться в твою сумку.

К сожалению, пару лет назад мой Гонзо ушёл на небо и стал там демоническим богом лис. Я скучаю по тебе, рыжий ублюдок!

Читатели пришли в восторг от такой истории и поэтичного слога автора и поблагодарили за подробный рассказ о жизни с лисой. Несколько человек сказали спасибо за то, что они передумали заводить лисицу.

А вы бы хотели завести лису в качестве домашнего животного? Или какого другого экзотического зверя?

Ранее «Ридус» писал об ушастом лисёнке фенек по кличке Кузя, который живёт в России, но любят его и знают во всём мире.



Также мы публиковали работы фотографа, который обожает лисиц и считает их самыми красивыми и умными дикими животными, которые взяли всё самое лучшее от кошек и собак.



А ещё мы писали о самом «пушистом» месте на Земле — деревне, в которой живёт более 100 лисиц. Можно приехать к ним в гости, покормить их и даже осторожно погладить.