Супергероев превратили в детей, и они уже учатся спасать мир

Бразильский художник Лукас Эдуардо Нассименто (Lucas Eduardo Nascimento), известный в интернете под именем Dragonarte, уверен, что супергерои тоже были маленькими. «Ридус» уже публиковал работы иллюстратора, в которых Супермен, Дэдпул, Бэтмен и другие героические парни стали отцами и пришли в роддом поглядеть на своих отпрысков. Теперь бразилец решил, что младенцы уже подросли и вовсю играют во дворе и веселятся со сверстниками. И будущие спасители Земли даже малышами выглядят весьма впечатляюще, хоть и занимаются обычными детскими шалостями.

Кстати, на Instagram художника подписались уже 105 тысяч человек, а на страничку в Facebook — 115 тысяч подписчиков. А его иллюстрациями делились в соцсетях сам Стэн Ли — создатель комиксов и Роберт Дауни-младший, сыгравший роль Железного человека. Давайте же посмотрим на маленьких супергероев.

1. Школьные обеды Супермена, Бэтмена и Человека-Паука

2. Флэш прыгает на скакалке. Очень быстро

3. С днём рождения, маленький Супермен!

4. Тор и Чудо-девочка выдёргивают зуб Халку

5. Бэтмен и Супермен: дружба навеки

6. Кстати, новорожденных Бэтменов приносят не аисты, а летучие мыши

7. Тор и Локи качаются на качеле

8. Призрачный гонщик на огненном самокате

9. Маленькие Супергерои летят на Землю

10. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало

11. Флэш и Чудо-девочка: вокруг света за 80 секунд

12. Стэн Ли пытается разнять Железного человека и Капитана Америка

13. А это школьные обеды Чудо-девочки, Аквамена и Марсианского Охотника

Ранее «Ридус» публиковал арт-фантазии других художников, которые представили, как будут выглядеть супергерои, когда состарятся, и чем они займутся на пенсии.

Также мы рассказывали, что могли бы рекламировать супергерои, например, трусы и виски.

А ещё мы писали о том, что киношные злодеи зарегистрировались на сайте знакомств и ждут ваших лайков. Их анкеты весьма любопытно почитать.