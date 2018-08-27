Супергероев превратили в детей, и они уже учатся спасать мир
- 03 июля 2019, 16:04
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Бразильский художник Лукас Эдуардо Нассименто (Lucas Eduardo Nascimento), известный в интернете под именем Dragonarte, уверен, что супергерои тоже были маленькими. «Ридус» уже публиковал работы иллюстратора, в которых Супермен, Дэдпул, Бэтмен и другие героические парни стали отцами и пришли в роддом поглядеть на своих отпрысков. Теперь бразилец решил, что младенцы уже подросли и вовсю играют во дворе и веселятся со сверстниками. И будущие спасители Земли даже малышами выглядят весьма впечатляюще, хоть и занимаются обычными детскими шалостями.
Кстати, на Instagram художника подписались уже 105 тысяч человек, а на страничку в Facebook — 115 тысяч подписчиков. А его иллюстрациями делились в соцсетях сам Стэн Ли — создатель комиксов и Роберт Дауни-младший, сыгравший роль Железного человека. Давайте же посмотрим на маленьких супергероев.
1. Школьные обеды Супермена, Бэтмена и Человека-Паука
2. Флэш прыгает на скакалке. Очень быстро
3. С днём рождения, маленький Супермен!
4. Тор и Чудо-девочка выдёргивают зуб Халку
5. Бэтмен и Супермен: дружба навеки
6. Кстати, новорожденных Бэтменов приносят не аисты, а летучие мыши
7. Тор и Локи качаются на качеле
8. Призрачный гонщик на огненном самокате
9. Маленькие Супергерои летят на Землю
10. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало
11. Флэш и Чудо-девочка: вокруг света за 80 секунд
12. Стэн Ли пытается разнять Железного человека и Капитана Америка
13. А это школьные обеды Чудо-девочки, Аквамена и Марсианского Охотника
Ранее «Ридус» публиковал арт-фантазии других художников, которые представили, как будут выглядеть супергерои, когда состарятся, и чем они займутся на пенсии.
Также мы рассказывали, что могли бы рекламировать супергерои, например, трусы и виски.
А ещё мы писали о том, что киношные злодеи зарегистрировались на сайте знакомств и ждут ваших лайков. Их анкеты весьма любопытно почитать.
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