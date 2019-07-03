Премьер Нидерландов рассказал о тайном разговоре с Путиным о MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал журналистам, что во время саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке у него состоялся секретный разговор с президентом России Владимиром Путиным о расследовании обстоятельств крушения малайзийского «Боинга» MH17.

«Я говорил с президентом Путиным о MH17. При случае я буду вновь обсуждать эту тему», — заявил Рютте голландской службе телевизионных новостей RTL Nieuw.



Что именно обсуждали лидеры двух стран осталось неизвестным: ни на сайте Кремля, ни на интернет-ресурсах правительства Нидерландов о встрече не сообщалось. Сам премьер детали беседы раскрывать отказался. «Дискуссия должна быть конфиденциальной, в том числе из-за чрезвычайной деликатности темы», — пояснил Рютте.

В июне 2019 года Международная следственная группа, занимающаяся расследованием катастрофы MH17, назвала имена причастных к крушению пассажирского самолета: это граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (позывной Хмурый) и полковник Олег Пулатов (позывной Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харценко (позывной Крот). Ожидается, что всем им будут предъявлены обвинения в убийстве. Судебное заседание по этому делу состоится 9 марта 2020 года.

Напомним, крушение малайзийского «Боинга-777» произошло 17 июля 2014 года на востоке Украины, рядом с населенным пунктом Грабово. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Обстоятельства крушения выясняются уже четыре года, и на данный момент это одно из крупнейших расследований в истории авиакатастроф — по количеству вовлеченных в него стран и задействованных специалистов.



В мае 2018 года Международная следственная группа (JIT) представила материалы расследования, согласно которым самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежащего российской 54-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Власти России отвергли обвинения в уничтожении самолета и подвергли сомнению результаты работы зарубежных следователей.

