Обманывающие пенсионеров торговцы напали на съемочную группу «360»

Журналисты телеканала «360» подверглись нападению в московском офисе компании «Мостгаз», продающей втридорога доверчивым пенсионерам газовое оборудование.

Корреспондент телеканала устроился на стажировку в эту организацию и стал свидетелем, как обманывают пожилых людей, надевая одежду, похожую на форму государственной организации, и пользуясь созвучием названия компании с «Мосгазом».

Оборудование стоимостью пять-семь тысяч рублей представители фирмы продавали в несколько раз дороже.

Когда после съемочная группа телеканала отправилась в компанию за официальным комментарием, на журналистов набросились молодые люди спортивного вида, разбили их видеокамеру и вытолкали из помещения.

Журналисты уже подали заявление в полицию, сообщает телеканал.