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2018565

Российский полковник полиции сбежала в Грузию

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© vk.com

© vk.com

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».

Как сообщил источник в правоохранительных органах, предположительно, 38-летняя женщина пересекла российско-грузинскую границу и скрылась на территории этой страны.

© instagram.com

В полиции также рассказали изданию, что полковник полиции Разумная была уволена из органов, так как стала фигурантом уголовного дела по подозрению в мошенничестве.

© vk.com

Полковник полиции Наталья Разумная в течение 8 лет возглавляла отдел дознания ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону , отмечает газета «Взгляд».

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