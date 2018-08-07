Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».

Как сообщил источник в правоохранительных органах, предположительно, 38-летняя женщина пересекла российско-грузинскую границу и скрылась на территории этой страны.

В полиции также рассказали изданию, что полковник полиции Разумная была уволена из органов, так как стала фигурантом уголовного дела по подозрению в мошенничестве.



Полковник полиции Наталья Разумная в течение 8 лет возглавляла отдел дознания ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону , отмечает газета «Взгляд».

