Красноярский губернатор извинился за свои слова перед жительницей Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс извинился перед жительницей затопленного Канска Натальей за свои слова, сказанные во время встречи с горожанами, сообщает РИА Новости.

Глава региона специально позвонил пострадавшей от паводка женщине.

«Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена», — сказала женщина в беседе с агентством.

Жительница Канска отметила, что считает инцидент исчерпанным. По ее словам, резкое высказывание было сделано на эмоциях, отмечает ФАН.

Ранее «Ридус» писал, что глава региона посетил город Канск, в котором из-за затопления введен режим чрезвычайной ситуации, и пообщался с местными жителями.



Одна жительница поинтересовалась, видел ли губернатор, в каком состоянии дорога. «А если сейчас вода пойдет и ее размоет? Нам вертолеты будут присылать?» — спросила женщина.

Свой ответ Александр Усс начал так: «Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть».

Река Кан вышла из берегов 29 июня. На следующий день под воду ушли десятки дачных поселков. Сотрудники МЧС доложили губернатору, что жители сами покидать зону затопления не хотят, отмечает портал. Им доставляют питьевую воду и еду.



Аналогичная ситуация наблюдается в соседней Иркутской области. Вечером 29 июня президент РФ Владимир Путин прилетел в Братск, где провел совещание по ситуации с паводком.

