Блогера Шария зарегистрировали кандидатом в депутаты Рады

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Верховной рады журналиста и видеоблогера Анатолия Шария, сообщает «Укринформ».

Кроме того, кандидатом в депутаты зарегистрирован член «Партии Шария» Евгений Евтухов.

Большинство членов ЦИК постановило зарегистрировать Шария и его однопартийца в рамках соответствующего решения Верховного суда Украины, отмечает газета «Известия».

Однако ряд членов ЦИК высказал свое возмущение на заседании во вторник по поводу решения суда, назвав его абсурдным, сообщает агентство УНИАН.

24 июня ЦИК отказал Шарию в регистрации кандидатом. Причиной отказа тогда было названо несоблюдение закона о проживании на Украине в течение последних пяти лет

Тем не менее 30 июня Верховный суд Украины не признал, что блогер не проживал на Украине в течение последних пять лет.

О создании своей партии и намерении участвовать в выборах в Раду Шарий сообщил 6 июня.

Анатолий Шарий — автор видеоблога и основатель интернет-издания «Шарий.net». Известен своей критической позицией по отношению к бывшему президенту Украины Петру Порошенко.