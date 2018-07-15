Футболист вяжет крючком гигантские продукты и приводит людей в восторг

Австралиец Фил Фергюсон нашёл себе забавное хобби благодаря которому прославился в соцсетях. Парню 26 лет и вообще-то он футболист, но в свободное от работы время Фил любит вязать крючком. Но только не шапочки и рукавички, а гигантские продукты питания.

Я открыл свой аккаунт в Instagram пять лет назад, когда переехал из Мельбурна в Перт и хотел найти друзей. Я вязал большие съедобные шапки и выкладывал их на страничке. Но я даже не предполагал, что получу такой отклик! — вспоминает австралиец.

В арсенале Фила есть огромные шляпы в виде арахиса, клубники, колбасы, авокада, бургера, кренделя и множество других удивительных вещей. Кроме Головных уборов, парень также вяжет целые костюмы, правда сетует, что на это уходит гораздо больше времени.

На меня подписываются очень позитивные люди и выражают восторг по поводу моих творений. Несколько лет назад я и представить не мог, что я буду этим заниматься. Это безумие! Я проделал большую работу и мне очень повезло с аудиторией — рассказал творческий парень изданию Metro.

На Instagram Фила подписались уже более 140 тысяч человек, и их количество постоянно растёт. Собрали для вас несколько потрясающих вещей, которые вяжет австралиец. Приготовьтесь удивляться!

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