В США узнали о проблемах с производством гиперзвуковых ракет «Авангард»

Россия способна произвести не более 60 комплексов межконтинентальных баллистических ракет пятого поколения с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком «Авангард» из-за недостатка финансирования и высокотехнологичных материалов, утверждают американские СМИ.

«Кремль с трудом находит источник критически важных компонентов из углеродного волокна, необходимых для производства оружия — гиперзвукового летательного аппарата, получившего название „Авангард“. Это было одно из шести видов оружия, которым Путин похвастался в марте 2018 года», — сообщает телеканал CNBC со ссылкой на неназванный источник в разведке.



По данным телеканала, в Кремле пытаются решить задачу по замене углеродного волокна, которое оказалось не способно выдержать экстремальные температуры гиперзвукового полета, но альтернативный материал до сих пор якобы не найден.

«Ожидается, что они изготовят не более 60 единиц этого гиперзвукового оружия, потому что его разработка оказывается слишком дорогой», — цитирует CNBC свой источник в разведке.

Напомним, президент Владимир Путин впервые рассказал о неуязвимом для существующих и перспективных средств ПВО и ПРО комплексе «Авангард» в своем послании Федеральному собранию в 2018 году. В конце того же года Министерство обороны РФ провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард». Пуск был проведен боевым расчетом Российских войск стратегического назначения из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

После этого американцы подсчитали, что новые российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» смогут достигнуть территории США за 15 минут. Об этом Конгрессу доложил командующий Воздушно-космической обороной Северной Америки генерал Терренс О’Шонесси. По его словам, российское оружие способно прорвать противоракетную оборону противника и поразить цели в глубине территории Соединенных Штатов.

В мае 2019 года стало известно, что комплексы «Авангард» стали поступать на вооружение ракетных войск. Ожидается, что они встанут на боевое дежурство уже к концу текущего года, заняв место устаревших комплексов советского производства.