На форуме «Таврида» встретились представители народов России из 85 регионов

Более 400 молодых музыкантов, вокалистов, хореографов приняли участие в образовательной сессии «Как народное искусство выживает в эпоху брендов и трендов» в рамках ежегодного молодежного форума деятелей культуры и искусств «Таврида» в крымском Судаке. Молодые народники и опытные артисты и продюсеры вместе обсудили тенденции и методы продвижения народного творчества в современном мире.

«Не будьте закрытыми. Ваши танцы ничуть не хуже нижнего брейка. Вы должны с друг другом обмениваться знаниями. Общайтесь. Так мы сможем сохранять традиционные и культурные навыки», — посоветовал музыкальный продюсер Роман Любомиров.

«Важно обращаться к массовому зрителю. Народная культура имеет свойство куда-то уходить. Быть артистом — быть направленным на людей. Артист может нести свет или ничего», — цитирует этнопевицу фольклорной и казачей песни Валентину Нестерову газета «Взгляд».



Также для участников «Народной смены» были организованы мастер-классы и профессиональные тематические школы от партнеров смены, в том числе школа вокальной традиции, школа народного театра, школа инструментальной традиции и школа академического вокала.

«Таврида ежедневно дает новые знания и навыки. Эксперты поражают глубиной своего опыта и мыслей. Сегодня я узнала о тонкостях создания контента про русское творчество за рубежом», — поделилась представитель Республики Марий Эл, участница Школы Академического вокала София Ризатдинова.

Вечером молодые народники приняли участие в работе творческих мастерских, а в конце дня на форуме выступила певица Варвара Визбор.

Почетными гостями форума также стали основатель «Музея забытой музыки» Сергей Плотников, художественный руководитель Театра танца «Престиж» Анастасия Гончар, художественный руководитель фольклорного ансамбля «Мерема» Екатерина Модина, генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко, Народный артист Чеченской Республики, Абхазии, Республики Ингушетия, профессор, главный Балетмейстер Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» Абдула Магомадов, концертный директор Чеченского Государственного ансамбля танца «Вайнах», Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо», заслуженный работник культуры Чеченской Республики Алексей Субботин, создатель и главный дизайнер бренда традиционной русской одежды VARVARA ZENINA Варвара Зенина.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как семь участников первой смены молодежного форума «Таврида» были удостоены грантов на общую сумму около девяти миллионов рублей. Эти деньги будут потрачены на реализацию проектов, которые ребята презентовали в рамках мероприятия.



Напомним, самым ярким событием на «Тавриде» для обитатели соцсетей нстал неоднозначный перформанс под занавес театральной смены форума. Провокационная постановка «Концерт «Ч.Н.Г-Ч.Н.Г при ТВРД РФ» с однополыми поцелуями и внезапным конкурсом мокрых маек, которую показали уже после закрытия официальной программы форума, стала одной из главных тем Рунета. Арт-директор молодежного форума «Таврида» Сергей Хоменок назвал этот спектакль «подставой».