Мошенники «оседлали» календари в смартфонах россиян

Россияне столкнулись с новым видом мошенничества — через календарь в смартфоне, в котором неожиданно появляются напоминания о действиях, выполнение которых может привести к опустошению счетов жертвы злоумышленников.

«Многие владельцы гаджетов с удивлением обнаружили уведомления, например, с напоминанием о том, что им нужно перевести деньги на счет неизвестного банка. А другим пользователям предлагается перейти по ссылке, чтобы, напротив, получить некий выигрыш», — сообщает «Коммерсант FM».

Журналисты приводят рассказ россиянки, у которой в календаре ее смартфона появилось «странное, помеченное большими красными восклицательными знаками, новое напоминание», которого она сама не ставила. Текст этого напоминания был примерно следующий: «Чтобы не заблокировали карту или для разблокировки карты перейдите по этой ссылке». Выяснилось, что весь календарь был буквально забит такого рода напоминаниями до 2021 года.

Лучший способ борьбы с мошенниками на данный момент — «отвязать» календарь от почты, советуют опрошенные журналистами эксперты, поскольку именно оттуда посторонние данные обычно и попадают в календарь.



Сообщения о новых схемах мошенничества появляются регулярно, причем в большинстве случаев преступники пытаются воспользоваться невнимательностью и доверчивостью граждан.



Так, в апреле Роскомнадзор и МВД заинтересовались схемой, при которой мошенники обзванивают клиентов банков и предлагают им поучаствовать в «беспроигрышной лотерее» или опросе с гарантированным вознаграждением, а под предлогом выплаты комиссии «за перевод документов» просят сообщить информацию о карте. При выводе средств используются платежные системы мобильных операторов.



В феврале о новых разновидностях мошенничества с использованием социальной инженерии и базы данных пожилых людей предупреждали в Сбербанке и московской полиции. Месяцем ранее «Ридус» рассказывал историю о том, как сотрудники «Билайна» умудрились несколько раз перепродать мошенникам номер абонента с доступом в банк.



Не оставляют в покое злоумышленники и подростков. Втираясь в доверие к несовершеннолетним, преступники выманивают у них необходимую информацию для перевода с мобильного или банковского счета.



Из числа самых свежих схем мошенничества — когда преступники используют номера с телефонным кодом Бангладеш, чтобы выдать себя за сотрудников службы безопасности крупных российских банков.