На марсоход «Mars-2020» добавили новые инструменты
- 01 июля 2019, 18:26
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Авторы проекта «Марс-2020» рассказали о новых деталях, добавленных к марсоходу. Сборка ровера идет полным ходом, и недавно на него установили многоцелевую камеру SuperCam и двухметровую роботизированную руку.
Сообщается, что высокое разрешение камеры позволит вести онлайн-трансляции, а также делать качественные снимки местности. У камеры SuperCam будет микрофон, поэтому мы сможет услышать «дыхание» планеты.
С помощью руки-манипулятора марсоход сможет бурить и копать грунт, после чего ею же проводить забор проб для анализа.
Сборка ровера «Марс-2020» ведется в стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории реактивного движения NASA, откуда ведется онлайн-трансляция на YouTube.
В режиме реального времени можно понаблюдать, как собирается аппарат, который уже в следующем году отправится на Красную планету. А также просто понаблюдать, как работают инженеры.
Сейчас у марсохода уже есть колеса и подвеска, и на днях на него установили двухметровую роботизированную руку. Похожие манипуляторы сейчас активно используются в робототехнике.
Как правило, они состоят из нескольких электродвигателей и подвижных частей, которые могут сгибаться.
На конце руки-манипулятора скоро появятся камеры высокой четкости, научные инструменты, а также буровой механизм и система забора проб грунта, — пояснили в NASA.
Инженеры добавляют, что камера будет выполнять не только стандартные задачи видеосъемки, но и займется научным анализом. Так, она сможет делать удаленный анализ марсианского грунта благодаря инфракрасной, рамановской и лазерно-искровой пробойной спектроскопии.
Напомним, что старт миссии «Марс-2020» намечен на июль 2020 года, а посадка на поверхность планеты должна состояться в феврале 2021 года. Ровер «Марс-2020» создается на базе ровера Curiosity. Также к Красной планете отправится первый марсианский вертолет Mars Helicopter.
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