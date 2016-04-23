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На марсоход «Mars-2020» добавили новые инструменты

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  • 01 июля 2019, 18:26
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© NASA

© NASA

Авторы проекта «Марс-2020» рассказали о новых деталях, добавленных к марсоходу. Сборка ровера идет полным ходом, и недавно на него установили многоцелевую камеру SuperCam и двухметровую роботизированную руку.

Сообщается, что высокое разрешение камеры позволит вести онлайн-трансляции, а также делать качественные снимки местности. У камеры SuperCam будет микрофон, поэтому мы сможет услышать «дыхание» планеты.

С помощью руки-манипулятора марсоход сможет бурить и копать грунт, после чего ею же проводить забор проб для анализа.

Сборка ровера «Марс-2020» ведется в стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории реактивного движения NASA, откуда ведется онлайн-трансляция на YouTube.

В режиме реального времени можно понаблюдать, как собирается аппарат, который уже в следующем году отправится на Красную планету. А также просто понаблюдать, как работают инженеры.

Сотрудники лаборатории.

Сотрудники лаборатории.

Сейчас у марсохода уже есть колеса и подвеска, и на днях на него установили двухметровую роботизированную руку. Похожие манипуляторы сейчас активно используются в робототехнике.

Как правило, они состоят из нескольких электродвигателей и подвижных частей, которые могут сгибаться.

На конце руки-манипулятора скоро появятся камеры высокой четкости, научные инструменты, а также буровой механизм и система забора проб грунта, — пояснили в NASA.

Инженеры добавляют, что камера будет выполнять не только стандартные задачи видеосъемки, но и займется научным анализом. Так, она сможет делать удаленный анализ марсианского грунта благодаря инфракрасной, рамановской и лазерно-искровой пробойной спектроскопии.

Напомним, что старт миссии «Марс-2020» намечен на июль 2020 года, а посадка на поверхность планеты должна состояться в феврале 2021 года. Ровер «Марс-2020» создается на базе ровера Curiosity. Также к Красной планете отправится первый марсианский вертолет Mars Helicopter.

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