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Три генерала Росгвардии подали в отставку

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Подал рапорт об отставке первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

Кроме того, уйдет в отставку заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко.

По словам собеседника агентства, также покинет ведомство начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов в связи с достижением предельного возраста.

Ранее от занимаемой должности был освобожден статс-секретарь Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин.

Вполне возможно, что в Росгвардии намечается череда перестановок, которая призвана обновить кадры, пишет News.ru.

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