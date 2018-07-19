Три генерала Росгвардии подали в отставку
- 01 июля 2019, 14:14
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Подал рапорт об отставке первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.
Кроме того, уйдет в отставку заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко.
По словам собеседника агентства, также покинет ведомство начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов в связи с достижением предельного возраста.
Ранее от занимаемой должности был освобожден статс-секретарь Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин.
Вполне возможно, что в Росгвардии намечается череда перестановок, которая призвана обновить кадры, пишет News.ru.
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