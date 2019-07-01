Илон Маск потерял три интернет-спутника Starlink

Недавно компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту 60 спутников Starlink, которые, по словам инженеров, смогут обеспечить широкополосный доступ в интернет по всему миру. Несмотря на то, что этот запуск был тестовым, компания возлагала большие надежды на первую партию.

Но на днях в Сети появилась информация, что не все спутники пережили запуск. Оказалось, что три спутника Starlink просто потерялись.

Еще несколько интернет-спутников были специально уничтожены во время тестовых испытаний, сообщили в компании. Сейчас 45 из 60 запущенных аппаратов добрались до орбиты.

Напомним, что проект по раздаче интернета по всему миру при помощи мини-аппаратов на орбите разрабатывался несколько лет. Инженеры предполагают, что на низкой околоземной орбите смогут находиться около 12 тысяч спутников.



Перед финальным масштабным запуском инженеры решили отправить на орбиту тестовые аппараты. Сейчас 45 интернет-спутников Starlink находятся на высоте 550 километров над поверхностью Земли.

Пять наших спутников готовятся к выходу на орбиту, а еще пять мы проверяем на готовность бортовых систем. Два рабочих спутника мы специально сожгли в атмосфере, чтобы провести тестовые испытания. Еще три спутника вышли из строя по неизвестным причинам, — рассказали в компании.

Сейчас решением этой проблемы занимаются ведущие специалисты SpaceX. Потеря спутников в будущем чревата не только сбоем связи и интернета, но и накоплением космического мусора.

В компании утверждают, что спутники «потерялись» временно и смогут найти дорогу на орбиту. Дело в том, что аппараты Starlink разработаны так, что они в любом случае смогут самостоятельно спуститься в атмосферу, только на это потребуется время.

Пока судьба трех спутников неизвестна, в SpaceX занимаются проверкой работоспособности уже запущенных аппаратов. Например, компания хочет проверить, большая ли у них задержка при передаче информации.