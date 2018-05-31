Порошенко обнаружил Украину «на обочине мировой политики»

Бывший президент Украины Петр Порошенко воспользовался проблемами Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), чтобы напомнить о себе украинским избирателям в преддверии выборов в Верховную раду и предложить свои услуги в качестве дипломата.

«Сейчас — и мы видим эти риски — Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики. И я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку», — заявил Порошенко в эфире программы «Сегодня. Итоги» на телеканале «Украина», комментируя ситуацию в ПАСЕ.

Экс-президент отметил, что в последнее время мировые лидеры практически прекратили контактировать с Киевом по вопросам переговоров с Россией, тогда как на предыдущем саммите «Большой двадцатки» в Буэйнос-Айресе, прошедшем после инцидента в Керченском проливе, он провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, и никто из них не допускал мысли, что санкции с России могут быть сняты.

«Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии — мы всегда готовы», — подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, 25 июня 2019 года, несмотря на энергичные протесты украинских парламентариев, а также поддерживающих их делегаций из стран Восточной Европы, члены ПАСЕ проголосовали за приглашение российской делегации участвовать в июньской сессии. После опубликования результатов голосования оказалось, что российским дипломатам удалось заручиться поддержкой всех крупных стран Евросоюза, кроме Польши.

Затем члены ПАСЕ большинством голосов одобрили резолюцию, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Сразу после принятия резолюции украинская делегация отказалась участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи. Моральную поддержку ей оказали делегаты из Словакии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии, однако прерывать работу своих делегаций в ПАСЕ они не стали.

