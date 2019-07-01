Медведев предложил план решения проблем «Единой России»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в преддверии нового съезда «Единой России» написал статью, в которой сформулировал основные задачи партии власти, а также указал на недоработки в ЕР по части работы с населением.

«Мы чувствуем определенный дефицит доверия. Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно», — пишет Медведев в газете «Известия».

«У нас в „Единой России“ есть немало профессиональных политиков, которых я лично знаю и уважаю за их трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам», — считает премьер.

По словам Медведева, недоработки единороссов с населением на местах хорошо видны по результатам региональных выборов, которые состоялись в сентябре 2018 года и в некоторых случаях стали провальным для партии.

«Считаю, что главная проблема здесь в том, как партия общается с людьми. Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках. Так, чтобы они убедились: их мнение „Единая Россия“ слышит, а интересы действительно защищает», — отметил он.



Для решения этих и других проблем партии Медведев призвал членов партии настроиться на службу и защиту прав и интересов народа России, быстро и эффективно реагировать на обращения, активнее внедрять цифровизацию, сотрудничать с некоммерческими организациями, не допускать выдвижения в органы власти недостойных людей с помощью внутрипартийного контроля, а также внимательно изучать общественное мнение, в том числе в социальных сетях, и публикации СМИ о недостатках в работе ЕР.

«С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения», — заключил Дмитрий Медведев.

Полгода назад на предыдущем съезде «Единой России» о ее авторитете призывал задуматься президент Владимир Путин. Тогда глава государства призвал членов ЕР «упорно трудиться, быть искренними и внимательными к проблемам людей, а еще бороться с несправедливостью и не допускать ее самим». «Важнейшее для партии дело — это устойчивый авторитет ее представителей, а его, этот авторитет, как известно, не купишь, его можно только заслужить», — подчеркнул президент.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на том съезде объявил, что губернаторы и профильные министры на уровне федерального центра будут со следующего года нести персональную ответственность за реализацию задач, обозначенных в «майском» указе президента.



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