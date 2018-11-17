Морские свинки ели одну травинку и до слёз рассмешили людей

В интернете стало популярным видео с тремя морскими свинками, которые ели траву, при этом две из них, слева и справа, жевали одну травинку, а свинка по центру — свою отдельную. Когда травинка грызунов, сидящих по бокам, почти закончилась, возникла проблема, которая разрешилась весьма неожиданным, но очень смешным образом.

На портале Reddit этот уморительный ролик быстро вышел в топ, собрав более 80 тысяч лайков и свыше тысячи комментариев, в которых пользователи вволю посмеялись, придумывая название для видео.

Назовём эту сцену „Третий лишний“ )

Леди и Бродяга: издание морской свинки.

Это самая крутая короткая пьеса, которую я когда-либо видел! Актерская игра на 10/10.

Приятно, когда в группе есть свой решала.

Лол, этот конкретный решала взял довольно большой процент за транзакцию!

Он решил эту проблему как правительство.

Не знаю почему, но я могу ясно представить это как короткий анимационный фильм, например первые сцены из Pixar!

Это синхронное жевание заставляет меня смеяться :))

Хорошо, что средний позаботился о ситуации. Он просто босс!

Редкий случай, когда сидение в середине окупается.

Одновременное возобновление жевания после шокированной паузы — это то, что заставило меня смеяться до слёз.

Да-да, как будто ничего не произошло! Они как бы решили: «Давай больше никогда не будем говорить об этом моменте».

Это видео почему-то сделало меня счастливой! :)))

Я подумал, как замечательно быть таким глупым. Кажется, морских свинок ничего не беспокоит.

Просто радость. Три милашки наслаждаются веганской пастой и живут своей лучшей жизнью )

На самом деле это лучшая история, чем многие фильмы, с этим сюжетным поворотом в конце!

Эмоции, выраженные в этой пьесе, нереальны! Я всё время хлопал в ладоши :)

А вы бы как прокомментировали это видео?