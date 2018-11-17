Морские свинки ели одну травинку и до слёз рассмешили людей
- 01 июля 2019, 12:02
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В интернете стало популярным видео с тремя морскими свинками, которые ели траву, при этом две из них, слева и справа, жевали одну травинку, а свинка по центру — свою отдельную. Когда травинка грызунов, сидящих по бокам, почти закончилась, возникла проблема, которая разрешилась весьма неожиданным, но очень смешным образом.
На портале Reddit этот уморительный ролик быстро вышел в топ, собрав более 80 тысяч лайков и свыше тысячи комментариев, в которых пользователи вволю посмеялись, придумывая название для видео.
Назовём эту сцену „Третий лишний“ )
Леди и Бродяга: издание морской свинки.
Это самая крутая короткая пьеса, которую я когда-либо видел! Актерская игра на 10/10.
Приятно, когда в группе есть свой решала.
Лол, этот конкретный решала взял довольно большой процент за транзакцию!
Он решил эту проблему как правительство.
Не знаю почему, но я могу ясно представить это как короткий анимационный фильм, например первые сцены из Pixar!
Это синхронное жевание заставляет меня смеяться :))
Хорошо, что средний позаботился о ситуации. Он просто босс!
Редкий случай, когда сидение в середине окупается.
Одновременное возобновление жевания после шокированной паузы — это то, что заставило меня смеяться до слёз.
Да-да, как будто ничего не произошло! Они как бы решили: «Давай больше никогда не будем говорить об этом моменте».
Это видео почему-то сделало меня счастливой! :)))
Я подумал, как замечательно быть таким глупым. Кажется, морских свинок ничего не беспокоит.
Просто радость. Три милашки наслаждаются веганской пастой и живут своей лучшей жизнью )
На самом деле это лучшая история, чем многие фильмы, с этим сюжетным поворотом в конце!
Эмоции, выраженные в этой пьесе, нереальны! Я всё время хлопал в ладоши :)
А вы бы как прокомментировали это видео?
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