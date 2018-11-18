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Под Петербургом школьник зарезал пешехода после ссоры

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© Maarten Van Damme/flickr.com (CC BY ND 2.0)

© Maarten Van Damme/flickr.com (CC BY ND 2.0)

Под Петербургом задержан несовершеннолетний подросток по подозрению убийстве взрослого мужчины.

По данным полиции, в поселке Лесколово Всеволожского района юноша ехал на скутере и не пропустил 48-летнего пешехода. Мужчина сделал молодому человеку замечание и пошел в магазин.

Подросток догнал пешехода, в магазине между ними завязалась драка, после чего юноша нанес взрослому мужчине ножевое ранение.

В результате пострадавший был госпитализирован, позже он скончался от травм.

Возбуждено уголовное дело по статьи «Убийство», сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

Подозреваемым оказался местный житель, учащийся одного из образовательных учреждений Ленинградской области. Инцидент произошел в пятницу, 28 июня.

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