В Москве умер чилийский кинорежиссер Себастьян Аларкон

На 71-м году жизни скончался известный чилийский кинорежиссер и сценарист Себастьян Аларкон.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook российский журналист Леонид Павлючик.

По его словам, режиссер жил на две страны и любил две страны: Чили и вторую родину — СССР, а затем Россию.

Бывшая жена режиссера киновед Татьяна Яковлева сообщила РИА Новости, что он умер от онкологического заболевания.



По ее словам, прощание с мастером пройдет в московском Доме кино 4 июля в 11.00.

Себястьян Аларкон родился в Чили в 1949 году. В 1971 году приехал в Москву и поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). После военного переворота в Чили в 1973 году решил остаться в СССР.



Работал на студии «Мосфильм». В 1977 году совместно с Александром Косаревым снял на «Мосфильме» политический фильм «Ночь над Чили», удостоенный специального приза за режиссерский дебют на X Московском кинофестивале.

В конце 1990-х годов вернулся на родину, однако продолжил сотрудничать с российским кинематографом. На XXX Московском кинофестивале входил в состав жюри основного конкурса.

Снял такие фильмы, как «Падение Кондора» (1982), «Выигрыш одинокого коммерсанта» (1984), «Ягуар» (1986), «Испанская актриса для русского министра» (1990), «Агенты КГБ тоже влюбляются» (1991) и другие.