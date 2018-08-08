В Москве умер чилийский кинорежиссер Себастьян Аларкон
- 30 июня 2019, 17:48
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На 71-м году жизни скончался известный чилийский кинорежиссер и сценарист Себастьян Аларкон.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook российский журналист Леонид Павлючик.
По его словам, режиссер жил на две страны и любил две страны: Чили и вторую родину — СССР, а затем Россию.
Бывшая жена режиссера киновед Татьяна Яковлева сообщила РИА Новости, что он умер от онкологического заболевания.
По ее словам, прощание с мастером пройдет в московском Доме кино 4 июля в 11.00.
Себястьян Аларкон родился в Чили в 1949 году. В 1971 году приехал в Москву и поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). После военного переворота в Чили в 1973 году решил остаться в СССР.
Работал на студии «Мосфильм». В 1977 году совместно с Александром Косаревым снял на «Мосфильме» политический фильм «Ночь над Чили», удостоенный специального приза за режиссерский дебют на X Московском кинофестивале.
В конце 1990-х годов вернулся на родину, однако продолжил сотрудничать с российским кинематографом. На XXX Московском кинофестивале входил в состав жюри основного конкурса.
Снял такие фильмы, как «Падение Кондора» (1982), «Выигрыш одинокого коммерсанта» (1984), «Ягуар» (1986), «Испанская актриса для русского министра» (1990), «Агенты КГБ тоже влюбляются» (1991) и другие.
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