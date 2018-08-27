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Возбуждено дело о побоях, нанесенных в центре Москвы режиссеру Галдановой

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© Facebook.com

© Facebook.com

Полиция разыскивает мужчин, избивших в центре Москвы режиссера Агнию Галданову, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Как отметили в ведомстве, в субботу, 29 июня, в полицию пришло сообщение из медицинского учреждения, что к ним обратилась женщина с ушибами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои», отмечает РЕН ТВ.

В этот же день режиссер написала на своей странице в Facebook, что на Каретном Ряду, буквально в двух шагах от Петровки, 38, к ней подошли два человека, и спросили, сколько она возьмет за секс.

Когда девушка послала их куда подальше, ее начали избивать на глазах у проходящих мимо людей.

По ее словам, ни один прохожий не заступился за нее, ни одна машина не остановилась. А эти двое продолжали ее бить.

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