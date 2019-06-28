найти ×
   
  • USD +0.03
    63.08
  • EUR +0.15
    71.82
СохранитьСохранено0
×

008924

Упавшее дерево остановило движение поездов в московском метро

Small default
© twitter.com

© twitter.com

В столичной подземке приостановлено движение между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская» на Филевской линии, сообщается в официальном микроблоге Московского метро в Twitter.

Отмечается, что поезда не ходят из-за упавшего на пути дерева между станциями «Пионерская» и «Филевский парк».

Пассажиров в поездах между «Кунцевской» и «Багратионовской» нет, все они доставлены до ближайших станций.

В настоящее время упавшее на пути дерево убрано.

© twitter.com

Службы подземки работают над восстановлением движения, сообщает пресс-служба метро.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
11134560читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
807420читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

7295025читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

15035994читать позжечитаю позже