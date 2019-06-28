Упавшее дерево остановило движение поездов в московском метро
- 28 июня 2019, 19:39
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столичной подземке приостановлено движение между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская» на Филевской линии, сообщается в официальном микроблоге Московского метро в Twitter.
Отмечается, что поезда не ходят из-за упавшего на пути дерева между станциями «Пионерская» и «Филевский парк».
Пассажиров в поездах между «Кунцевской» и «Багратионовской» нет, все они доставлены до ближайших станций.
В настоящее время упавшее на пути дерево убрано.
Службы подземки работают над восстановлением движения, сообщает пресс-служба метро.
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