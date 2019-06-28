Упавшее дерево остановило движение поездов в московском метро

В столичной подземке приостановлено движение между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская» на Филевской линии, сообщается в официальном микроблоге Московского метро в Twitter.

Отмечается, что поезда не ходят из-за упавшего на пути дерева между станциями «Пионерская» и «Филевский парк».

Пассажиров в поездах между «Кунцевской» и «Багратионовской» нет, все они доставлены до ближайших станций.

В настоящее время упавшее на пути дерево убрано.

Службы подземки работают над восстановлением движения, сообщает пресс-служба метро.

