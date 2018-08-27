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Макрон на переговорах в Осаке поприветствовал Путина по-русски

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© Михаил Климентьев/ТАСС

© Михаил Климентьев/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в резиденции российского лидера в Осаке.

Прибыв на встречу, Макрон улыбнулся и сказал по-русски Путину «привет».

Президент России поблагодарил французского коллегу за приглашение принять участие в Парижском форуме мира, добавив, что постарается приехать, сообщает ТАСС.

В свою очередь глава российского государства пригласил Макрона приехать в Россию в 2020 году и принять участие в торжествах в связи с 75-летием Победы во Второй мировой войне.

На встрече в Осаке президенты двух стран обращались друг к другу на «ты».

Я благодарен за приглашение на Парижский форум мира и постараюсь воспользоваться. В свою очередь хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне, — приводит агентство слова президента России.

Путин подчеркнул, что Франция является одним из наиболее важных зарубежных партнеров России.

Ранее прошла встреча Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Глава британского правительства, в частности, сказала Путину, что нормализация двусторонних отношений «невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия».

Перед тем прошли переговоры Путина с президентом США Дональдом Трампом. До начала переговоров президенты вместе пришли на церемонию фотографирования, а перед тем как разойтись по своим местам, Трамп похлопал российского коллегу по плечу и назвал по имени.

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