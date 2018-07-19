найти ×
   
  • USD +0.24
    63.05
  • EUR +0.28
    71.66
СохранитьСохранено0
×

005969

Тест: Угадайте известные логотипы по их фото сверху

Small dd3dc5f883
  • 27 июня 2019, 13:33
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Немецкая дизайн-студия «Why do Birds», базирующаяся в Берлине, показала взгляд на известные бренды с другой стороны. Дизайнеры создали трёхмерные модели знаменитых логотипов и предложили всем желающим угадать, какой компании принадлежит этот знак. Сделали для вас тест, чтобы вы тоже проверили свою внимательность и пространственное мышление. Попробуйте угадать, что за логотип скрывается за проекцией сверху. Только, чур, не подглядывать!

Сколько логотипов вам удалось отгадать? Пишите свой результат в комментариях, а тестом поделитесь с друзьями.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00107

Душераздирающее видео спасения кота с крыши заставит вас переживать

Small default
© youtube.com

© youtube.com

Видеозапись, на которой гражданин Китая спасает застрявшую на крыше кошку, стала популярной на Facebook.

Спасательная операция заняла почти 20 минут. Хозяин трехцветной кошки пытался вытащить ее наверх с помощью ведра, но животное каждый раз соскальзывало с крыши. 

Наконец китаец и его знакомый затащили наверх лестницу, привязанную к веревке, которой кошка смогла воспользоваться.

Недавно пожарным в немецком Дортмунде пришлось вытаскивать из канализационного люка застрявшую там молодую белку. Бельчонок застрял в отверстии крышки люка, и в конце концов животное пришлось везти к ветеринару вместе с ней. 

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
11034560читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
11551839читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

171541306читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

102827читать позжечитаю позже