Тест: Угадайте известные логотипы по их фото сверху

Немецкая дизайн-студия «Why do Birds», базирующаяся в Берлине, показала взгляд на известные бренды с другой стороны. Дизайнеры создали трёхмерные модели знаменитых логотипов и предложили всем желающим угадать, какой компании принадлежит этот знак. Сделали для вас тест, чтобы вы тоже проверили свою внимательность и пространственное мышление. Попробуйте угадать, что за логотип скрывается за проекцией сверху. Только, чур, не подглядывать!

Сколько логотипов вам удалось отгадать? Пишите свой результат в комментариях, а тестом поделитесь с друзьями.