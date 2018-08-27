BadComedian обвинил Ксению Собчак во лжи

Кинокритик Евгений Баженов опубликовал на своем YouTube-канале BadComedian видеоролик, в котором сообщил об окончательном урегулировании своего конфликта с кинокомпанией Kinodanz и обвинил Ксению Собчак во лжи.

Баженов напомнил, что Собчак регулярно возмущается некорректными публикациями СМИ, в том числе в свой адрес, но во время его конфликта с Kinodanz оказала ему медвежью услугу, распространив в Сети фрагмент своей беседы с Евгением и полностью извратив смысл сказанных им слов.



«Она опубликовала мое сообщение без моего разрешения, да еще и не полностью, вырвав тем самым цитату из контекста», — заявил Баженов, продемонстрировав аудиозапись и переписку с Собчак в мессенджере WhatsApp, из которой следует, что он был готов встретиться с продюсерами Kinodanz в сопровождении юристов. Несмотря на это, Собчак публично заявила, что Евгений отказывается от встречи и примирения с представителями кинокомпании.

«Ведь когда **** [лгут] федеральные СМИ — это ужасно, а когда **** [лжет] Ксения Собчак — это норма. Возможно вы не знали, но Собчак в интернет принесла свой любимый „Дом-2“, и организовала здесь локальный филиал, с этими скандалами и срачами по тактике ножа в спину», — отметил Евгений Баженов.

Пользуясь случаем, Баженов напомнил своим недоброжелателям, что никогда не пытался добиться запрета на что-либо и поддерживает право любого человека свободно делиться своим мнением.

Ксения Собчак оперативно связалась с Баженовым и заявила, что в отзыве иска кинокомпанией Kinodanz есть «большая доля» ее участия. «Не то что я, все мы, Ксения, без вас пропали бы», — съязвил в ответ Евгений. «У меня нет врагов. С такими друзьями как вы никакие враги не нужны. Огромное спасибо, это без шуток, что вы поддержали меня в СМИ, но пожалуйста, давайте больше никогда не будем пересекаться», — заключил BadComedian.

Напомним, в начале июня Kinodanz подала в суд на Баженова из-за опубликованного на его YouTube-канале обзора на фильм «За гранью реальности». Претензии были связаны с авторским правом: по мнению кинокомпании, блогер нарушил допустимый объем цитирования, и потребовала с видеоблогера миллион рублей. Баженов обвинения отверг и указал, что закон не устанавливает точных норм цитирования, а также сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал.

Общественность проявила пристальное внимание к попытке кинокомпании засудить Баженова, в его поддержку высказались общественные деятели, режиссеры (даже те, кого он беспощадно критиковал в своих обзорах), телеведущий Иван Ургант посвятил этому событию часть своей программы на Первом канале, а депутаты Госдумы Владимир Бортко, Виталий Милонов, Василий Власов и Валерий Рашкин осудили действия руководства Kinodanz. В итоге кинокомпания отказалась от иска.

