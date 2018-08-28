От эйфории до ужаса: художник рисует человеческие эмоции одной ручкой

Считается, что для создания потрясающей картины нужны специальные материалы и всевозможные инструменты для рисования. Однако 22-летний бразильский художник Габриэль Винициус (Gabriel Vinícius) доказывает обратное. Он рисует портреты обычной шариковой ручкой чёрного цвета. Причём в каждой работе автор мастерски передаёт человеческие эмоции — от злости до радости, от задумчивости до раздражения, от эйфории до безумия. И за сменой этих чувств на лицах людей очень увлекательно наблюдать. На Instagram талантливого художника подписались уже почти 100 тысяч человек.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Какой из этих портретов понравился вам больше остальных? Поделитесь с нами своим мнением в комментариях.

Ранее «Ридус» рассказывал о студенте, который предложил интернет-пользователям нарисовать их портрет. И результат получается настолько смешным и ужасным, что от желающих просто нет отбоя.

