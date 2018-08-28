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От эйфории до ужаса: художник рисует человеческие эмоции одной ручкой

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  • 27 июня 2019, 14:54
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Считается, что для создания потрясающей картины нужны специальные материалы и всевозможные инструменты для рисования. Однако 22-летний бразильский художник Габриэль Винициус (Gabriel Vinícius) доказывает обратное. Он рисует портреты обычной шариковой ручкой чёрного цвета. Причём в каждой работе автор мастерски передаёт человеческие эмоции — от злости до радости, от задумчивости до раздражения, от эйфории до безумия. И за сменой этих чувств на лицах людей очень увлекательно наблюдать. На Instagram талантливого художника подписались уже почти 100 тысяч человек.

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Какой из этих портретов понравился вам больше остальных? Поделитесь с нами своим мнением в комментариях.

Ранее «Ридус» рассказывал о студенте, который предложил интернет-пользователям нарисовать их портрет. И результат получается настолько смешным и ужасным, что от желающих просто нет отбоя.

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Душераздирающее видео спасения кота с крыши заставит вас переживать

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© youtube.com

© youtube.com

Видеозапись, на которой гражданин Китая спасает застрявшую на крыше кошку, стала популярной на Facebook.

Спасательная операция заняла почти 20 минут. Хозяин трехцветной кошки пытался вытащить ее наверх с помощью ведра, но животное каждый раз соскальзывало с крыши. 

Наконец китаец и его знакомый затащили наверх лестницу, привязанную к веревке, которой кошка смогла воспользоваться.

Недавно пожарным в немецком Дортмунде пришлось вытаскивать из канализационного люка застрявшую там молодую белку. Бельчонок застрял в отверстии крышки люка, и в конце концов животное пришлось везти к ветеринару вместе с ней. 

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