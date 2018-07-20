Топ в виде двух подтяжек ужаснул покупательниц
- 26 июня 2019, 14:04
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Бренд FASHION Nova вызвал гнев покупательниц, представив свою модную новинку — топ за 19,99 доллара. Дело в том, что этот элемент одежды представляет собой всего лишь две широкие белые бретели, которыми предлагается прикрыть грудь, оставляя экстремальное декольте.
Потенциальные покупательницы пришли в ужас от новинки FASHION Nova. Они тут же обозвали топ подтяжками и сравнили его с порванным полотенцем.
Они назвали это топом?! Ну-ну.
Кто-то всерьёз собирается выйти в этом на улицу?!!
Одно неловкое движение, и вы останетесь голым.
Такую „модную“ штуку можно и самому вырезать из старого полотенца.
На скандальный топ обратило внимание издание The Sun, отметив, что создатель модной новинки предлагает носить его крест-накрест, перекидывая лямки через шею.
А вы рискнули бы такое надеть?
Ранее один интернет-магазин взбесил покупателей прозрачным платьем из плёнки за 88 долларов. Одна девушка тут же сделала такой же наряд из подручных средств и посоветовала всем следовать её примеру.
Ещё «Ридус» рассказывал, как в Сети обсуждали вызывающе сексуальную юбку. «Как под неё можно надеть трусики?!» — вопрошают потенциальные покупательницы.
Также мы писали, как в интернете беспощадно высмеяли экстремально дырявые джинсы, которые состоят из узких полосок денима на талии, боках и коленях и стоят 168 долларов — около 11 тысяч рублей.
Покупатели подняли на смех и джинсовые трусы за 470 долларов. Дизайнеров обозвали идиотами, а модную новинку — ужасной, неудобной и неприлично дорогой.
Ещё больше взбесил пользователей купальник, в котором нельзя купаться. Новинку выпустил модный дом Gucci и предлагает приобретать бесполезный предмет одежды за 380 долларов — а это больше 25 тысяч рублей.
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