Топ в виде двух подтяжек ужаснул покупательниц

Бренд FASHION Nova вызвал гнев покупательниц, представив свою модную новинку — топ за 19,99 доллара. Дело в том, что этот элемент одежды представляет собой всего лишь две широкие белые бретели, которыми предлагается прикрыть грудь, оставляя экстремальное декольте.

Потенциальные покупательницы пришли в ужас от новинки FASHION Nova. Они тут же обозвали топ подтяжками и сравнили его с порванным полотенцем.

Они назвали это топом?! Ну-ну.

Кто-то всерьёз собирается выйти в этом на улицу?!!

Одно неловкое движение, и вы останетесь голым.

Такую „модную“ штуку можно и самому вырезать из старого полотенца.

На скандальный топ обратило внимание издание The Sun, отметив, что создатель модной новинки предлагает носить его крест-накрест, перекидывая лямки через шею.

А вы рискнули бы такое надеть?



Ранее один интернет-магазин взбесил покупателей прозрачным платьем из плёнки за 88 долларов. Одна девушка тут же сделала такой же наряд из подручных средств и посоветовала всем следовать её примеру.

Ещё «Ридус» рассказывал, как в Сети обсуждали вызывающе сексуальную юбку. «Как под неё можно надеть трусики?!» — вопрошают потенциальные покупательницы.

Также мы писали, как в интернете беспощадно высмеяли экстремально дырявые джинсы, которые состоят из узких полосок денима на талии, боках и коленях и стоят 168 долларов — около 11 тысяч рублей.

Покупатели подняли на смех и джинсовые трусы за 470 долларов. Дизайнеров обозвали идиотами, а модную новинку — ужасной, неудобной и неприлично дорогой.

Ещё больше взбесил пользователей купальник, в котором нельзя купаться. Новинку выпустил модный дом Gucci и предлагает приобретать бесполезный предмет одежды за 380 долларов — а это больше 25 тысяч рублей.