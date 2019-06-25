Экс-полковник Захарченко пожаловался, что два месяца не может подстричься

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, приговоренный за получение взяток в особо крупном размере к 13 годам колонии, пожаловался, что уже два месяца не может подстричься в СИЗО «Лефортово».

Об этом РИА Новости сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Захарченко рассказал, что ему не дают машинку для стрижки волос.

По словам Мальникова, другие арестанты тоже жалуются на это, однако Захарченко дольше всех не может подстричься.

Секретарь ОНК отметил, что в других столичных СИЗО эта проблема не возникает.

Представители комиссии предложили передать в «Лефортово» машинки в качестве гуманитарной помощи, однако в изоляторе им сообщили, руководство сейчас покупает сразу шесть машинок, просто это «процесс очень долгий».

Захарченко также посетовал, что больше месяца не может попасть к стоматологу. Кроме того, бывший офицер попросил помочь ему пройти УЗИ в связи с плохим самочувствием, рассказал агентству Мельников.

Как сообщал «Ридус», две недели назад Пресненский суд Москвы приговорил офицера МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу на сумму 117 млн рублей. Кроме того, «полковника-миллиардера» лишили звания и наград.

Напомним, в ходе следствия было установлено, что в 2014 году Захарченко и его соучастник инициировали проверки предприятий и заставили их владельца передать им взятку в размере 800 тысяч долларов, а в 2015 году заставили того же предпринимателя выдать им карту сети ресторанов на скидку 50% и сэкономили таким образом более 3 миллионов рублей.

Также следствие полагает, что в 2016 году, используя свое положение, Захарченко помешал следствию, предупредив свою знакомую о предстоящем обыске.

В июле прошлого года на счет Казначейства России было перечислено более 9 миллиардов рублей из имущества Захарченко, которое подлежало обращению в доход государства.