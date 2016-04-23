Трамп пригрозил Ирану ударами вплоть до уничтожения

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран нападет на «что-либо американское», то получит силовой ответ вплоть до уничтожения.

«Любая атака Ирана на что-либо американское будет встречена с огромной и подавляющей силой», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter, добавив, что «в некоторых областях подавление будет означать уничтожение».

Президент подчеркнул, что иранские власти понимают «только силу и мощь», а США является самой мощной военной силой в мире.



«Прекрасный иранский народ страдает, и без всякой причины. Их руководство тратит все свои деньги на террор и мало на что-либо еще», — отметил глава американского государства в другом своем посте.

Как сообщал «Ридус», в понедельник, 24 июня, Трамп подписал указ о введении новых санкций против Ирана и духовного лидера страны Али Хаменеи.

В Кремле назвали незаконным ужесточение американских санкций против Ирана, напоминает газета «Взгляд».



Базирующийся в Тегеране англоязычный международный новостной телеканал PressTV 20 июня сообщил, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении американского военного беспилотника.

