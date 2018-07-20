Найден кот, который вырос с собакой и не любит других кошек

Этого кота зовут Дуглас, он не любит других кошек, зато обожает собаку, с которой вырос и перенял у неё все привычки. В 2015 году жительница английского города Дерби Люси Махон (Luci Mahon) нашла кота на улице в плачевном состоянии и забрала к себе домой.

Однажды я вышла из автобуса, а кот выскочил из кустов мне навстречу. Я знаю почти всех кошек, которые живут на нашей улице, но это животное я видела впервые. Я очень спешила, но успела сделать фото, чтобы потом узнать, не потерял ли кто кота. После этого мы три дня искали его, чтобы накормить, но безуспешно. А в субботу мы поехали по магазинам на машине, и я увидела этого бродячего кота из окна и закричала „стой“. Мой муж Джефф остановился и побежал, чтобы поймать его.

Мы хотели отвезти его к ветеринару, чтобы проверить здоровье и наличие чипа, но кот был настолько худым и слабым, что, как только я взяла его на руки, он буквально упал в мои объятия. Доктор обнаружил, что этот бродяга весь покрыт блохами, истощён, покусан другими животными и у него выпадает шерсть, — вспоминает британка.

Пара собиралась подлечить котика и найти ему приёмную семью, однако так и не смогла с ним расстаться. Коту дали имя Дуглас (Douglas). За неделю заботы и внимания он стал чувствовать себя гораздо лучше. Но Люси и Джефф переживали, как их новый питомец уживётся с их собакой — золотистым ретривером по кличке Фиби (Phoebe).

Все опасения оказались напрасными, Дуглас очень быстро вписался в нашу семью. Осознав, что он может доверять собаке, он начал во всём копировать её поведение, и они стали настоящей командой. Забавно, что Дуглас очень быстро стал вести себя как собака. Он смотрел на Фиби, чтобы понять, что делать, и всё повторял. Он понимает команду „сидеть“, даёт лапу, когда просишь, ходит по кругу, просит принести игрушки, прыгает и ловит лакомства в воздухе. Он очень умный! Фиби заменила ему мать и стала настоящей подругой, и Дуглас гораздо больше любит собак, чем других кошек, — рассказала Люси журналистам Metro.

По словам британки, страдающей от периодических приступов беспокойства вследствие миалгического энцефаломиелита и черепно-мозговой травмы, кот и собака стали для неё настоящей опорой и поддержкой.

Они оба всё время были рядом со мной, когда я была больна и лежала в постели. Они просто знали, что нужны мне, и приходили, чтобы утешить. Когда у моего мужа был плохой день, они понимали, что он расстроен, и сразу же шли к нему. Так сильно развиты их инстинкты. А когда мой муж уезжал на работу, они были для меня замечательными компаньонами. Нам с котом Дугласом повезло, что мы нашли друг друга, когда очень нуждались в любви и надежде. Он такой милый котик. Кладёт мне лапу на ладонь, чтобы успокоить, и так иногда и засыпает. А их невероятная дружба с Фиби даёт мне очень много радости, — говорит Люси.

Котик с непростой судьбой не только перенял все привычки своей подруги Фиби, но, кажется, и сам себя всерьёз считает собакой. Так и жили кот и пёс, пока смерть не разлучила их.

К сожалению, наш золотистый ретривер Фиби умерла в этом году, что стало огромной, невосполнимой потерей для всех нас и особенно для Дугласа. Но он продолжает поддерживать меня, хоть и очень скучает по своей подруге. Когда мой кот прижимается ко мне, я чувствую такую позитивную силу, которая может менять всё вокруг, — признаётся хозяйка Дугласа.

Собак и кошек часто необоснованно подозревают во взаимной нелюбви друг к другу.

В Сети есть масса доказательств, что питомцы, живущие вместе, используют любой удобный случай, чтобы пообниматься.

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