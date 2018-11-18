Тест: Что вы знаете о жизни и творчестве Майкла Джексона?

Король поп-музыки Майкл Джексон родился 29 августа 1958 года, за свою творческую жизнь был награждён многочисленными премиями и призами, среди них — 15 статуэток «Грэмми». Также певец 25 раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса. В 2009 году Майкл Джексон получил официальный титул «Легенда Америки». 25 июня 2009 года легендарный певец скончался. К годовщине составили для вас тест о жизни и творчестве знаменитого музыканта.

Сколько правильных ответов удалось дать? Хвастайтесь в комментариях! А тест отправьте своим друзьям-меломанам.