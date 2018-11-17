Киану Ривза превратили в принца, и он снова всех очаровал
- 25 июня 2019, 14:49
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Художница из Лос-Анджелеса Кристал Ро (Crystal Ro) поддалась всеобщей истерии вокруг идеальности Киану Ривза и решила возвести его в ранг принца. Для этого девушка нарисовала актёра в образах девяти диснеевских принцев — и, скажем честно, ему идёт!
Я — давняя фанатка Киану Ривза. У него потрясающая актёрская карьера, он играл и романтических героев, и брутальных наёмных убийц, при этом оставаясь кумиром миллионов. Удивительно, что зрители любят его буквально за каждую роль, а в Голливуде это большая редкость. А сейчас у Киану репутация идеального парня из интернета, который остаётся близок простому народу, хоть и является настоящей звездой, — объяснила художница своё творчество.
1. Аладдин из мультфильма «Аладдин»
2. Принц-чудовище из мультфильма «Красавица и Чудовище»
3. Принц Эрик из мультфильма «Русалочка»
4. Ли Шанг из мультфильма «Мулан»
5. Принц Навин из мультфильма «Принцесса и Лягушка»
6. Принц Филипп из мультфильма «Спящая красавица»
7. Джон Смит из мультфильма «Покахонтас»
8. Принц Чарминг из мультфильма «Золушка»
9. Принц из мультфильма «Распрекрасный принц»
А вам нравится творчество Киану Ривза? Как считаете, подходит он на роль современного принца?
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