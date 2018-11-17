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Киану Ривза превратили в принца, и он снова всех очаровал

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  • 25 июня 2019, 14:49
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Художница из Лос-Анджелеса Кристал Ро (Crystal Ro) поддалась всеобщей истерии вокруг идеальности Киану Ривза и решила возвести его в ранг принца. Для этого девушка нарисовала актёра в образах девяти диснеевских принцев — и, скажем честно, ему идёт!

Я — давняя фанатка Киану Ривза. У него потрясающая актёрская карьера, он играл и романтических героев, и брутальных наёмных убийц, при этом оставаясь кумиром миллионов. Удивительно, что зрители любят его буквально за каждую роль, а в Голливуде это большая редкость. А сейчас у Киану репутация идеального парня из интернета, который остаётся близок простому народу, хоть и является настоящей звездой, — объяснила художница своё творчество.

1. Аладдин из мультфильма «Аладдин»

2. Принц-чудовище из мультфильма «Красавица и Чудовище»

3. Принц Эрик из мультфильма «Русалочка»

4. Ли Шанг из мультфильма «Мулан»

5. Принц Навин из мультфильма «Принцесса и Лягушка»

6. Принц Филипп из мультфильма «Спящая красавица»

7. Джон Смит из мультфильма «Покахонтас»

8. Принц Чарминг из мультфильма «Золушка»

9. Принц из мультфильма «Распрекрасный принц»

А вам нравится творчество Киану Ривза? Как считаете, подходит он на роль современного принца?

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