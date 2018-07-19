Русский татуировщик создаёт остроумные скетчи с неожиданным концом

1. Ложные опята

Тату-мастер Михаил ведёт творческую страницу в Instagram, на которой публикует свои профессиональные работы, а также время от времени радует подписчиков юмористическими комиксами. И в этих остроумных скетчах героями частенько становятся вовсе не люди, а, например, грибы, коты и внезапно горошек. Итак, вот пять историй с очень неожиданной и смешной концовкой.

2. НЛО и горошек

3. Тузик-захватчик

4. Кот-ниндзя

5. Говорящая собака

А вы любите комиксы?