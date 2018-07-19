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Русский татуировщик создаёт остроумные скетчи с неожиданным концом

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  • 25 июня 2019, 11:17
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

1. Ложные опята

Тату-мастер Михаил ведёт творческую страницу в Instagram, на которой публикует свои профессиональные работы, а также время от времени радует подписчиков юмористическими комиксами. И в этих остроумных скетчах героями частенько становятся вовсе не люди, а, например, грибы, коты и внезапно горошек. Итак, вот пять историй с очень неожиданной и смешной концовкой.

2. НЛО и горошек

3. Тузик-захватчик

4. Кот-ниндзя

5. Говорящая собака

А вы любите комиксы?

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