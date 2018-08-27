Художник превратил камень в огромную голову акулы и напугал туристов

Американский художник Джимми Свифт (Jimmy Swift) отдыхал на Гоа в Индии, когда заметил в море огромную выступающую над поверхностью воды скалу, и ему в голову пришла идея создать из неё нечто удивительное. Вооружившись спрей-красками, художник превратил камень в большую голову акулы со страшной зубастой челюстью.

Это удивительно, как мать-природа может вырезать такую идеальную форму. Когда я впервые увидел этот камень, он напомнил мне о фильме ужасов „Челюсти“, который я смотрел в детстве, и он напугал меня до чёртиков! Это воспоминание и вдохновило меня на создание акулы.

И, скажу вам, это было самое трудное, что я когда-либо рисовал. Я был буквально избит волнами и приливом и вынужден был постоянно останавливаться. Возможно, я бы мог сделать лучше, но в условиях постоянного ветра, бушующего моря, дующего в лицо песка это было чертовски сложно. К тому же я никогда раньше не рисовал акулу и не создавал граффити на таких трёхмерных объектах, как скала, — поделился автор историей своей работы в Instagram.

Джимми Свифт работает художником уже более 15 лет и побывал более чем в 90 странах, внося свой вклад в искусство везде, куда он приезжает. Акула, созданная им, пугает туристов, как им и задумано, а самых смелых вдохновляет на создание креативных фотографий.

К слову, скала-акула — не единственный созданный матерью-природой камень, который вдохновил американского художника на создание предмета искусства. Ранее он уже превращал природные объекты в животных. Вот, например, из этого большого камня он создал слона с густой шерстью.

А вы бывали на Гоа? А как относитесь к искусству граффити?