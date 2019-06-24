10 девушек показали, как выглядели бы принцессы Диснея в 2019 году

1. Белоснежка — Лорен (верхнее фото)

А что если бы диснеевские принцессы превратились в обычных девушек и перенеслись в 2019 год? Таким вопросом задалась арабско-американский фотограф Джессика Кобейсси (Jessica Kobeissi) и собрала десять девушек, чтобы воплотить в их лице образы принцесс. Для каждой модели был придуман наряд, макияж и аксессуары, чтобы максимально приблизить их внешность к сказочным Белоснежке, Золушке, Ариэль и другим красавицам. Давайте посмотрим, что получилось.

2. Ариэль — Лилия

3. Покахонтас — София

4. Золушка — Эстель

5. Тинкербелл — Полина

6. Жасмин — Сара

7. Спящая красавица — Виллодин

8. Белль — Таши

9. Тиана — Сидней

10. Мулан — Серена

Полный процесс перевоплощения девушек в сказочных красавиц можно посмотреть на видео.

Как вам такие образы? Удалось девушкам стать принцессами?

Диснеевские принцессы не перестают примерять разные образы — то щеголяют в откровенных бикини, то становятся яростными воительницами, а то и вовсе красуются на обложках журнала Playboy.

