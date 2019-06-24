10 девушек показали, как выглядели бы принцессы Диснея в 2019 году
- 24 июня 2019, 16:56
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
1. Белоснежка — Лорен (верхнее фото)
А что если бы диснеевские принцессы превратились в обычных девушек и перенеслись в 2019 год? Таким вопросом задалась арабско-американский фотограф Джессика Кобейсси (Jessica Kobeissi) и собрала десять девушек, чтобы воплотить в их лице образы принцесс. Для каждой модели был придуман наряд, макияж и аксессуары, чтобы максимально приблизить их внешность к сказочным Белоснежке, Золушке, Ариэль и другим красавицам. Давайте посмотрим, что получилось.
2. Ариэль — Лилия
3. Покахонтас — София
4. Золушка — Эстель
5. Тинкербелл — Полина
6. Жасмин — Сара
7. Спящая красавица — Виллодин
8. Белль — Таши
9. Тиана — Сидней
10. Мулан — Серена
Полный процесс перевоплощения девушек в сказочных красавиц можно посмотреть на видео.
Как вам такие образы? Удалось девушкам стать принцессами?
Диснеевские принцессы не перестают примерять разные образы — то щеголяют в откровенных бикини, то становятся яростными воительницами, а то и вовсе красуются на обложках журнала Playboy.
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