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10 девушек показали, как выглядели бы принцессы Диснея в 2019 году

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  • 24 июня 2019, 16:56
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

1. Белоснежка — Лорен (верхнее фото)

А что если бы диснеевские принцессы превратились в обычных девушек и перенеслись в 2019 год? Таким вопросом задалась арабско-американский фотограф Джессика Кобейсси (Jessica Kobeissi) и собрала десять девушек, чтобы воплотить в их лице образы принцесс. Для каждой модели был придуман наряд, макияж и аксессуары, чтобы максимально приблизить их внешность к сказочным Белоснежке, Золушке, Ариэль и другим красавицам. Давайте посмотрим, что получилось.

2. Ариэль — Лилия

3. Покахонтас — София

4. Золушка — Эстель

5. Тинкербелл — Полина

6. Жасмин — Сара

7. Спящая красавица — Виллодин

8. Белль — Таши

9. Тиана — Сидней

10. Мулан — Серена

Полный процесс перевоплощения девушек в сказочных красавиц можно посмотреть на видео.

Как вам такие образы? Удалось девушкам стать принцессами?

Диснеевские принцессы не перестают примерять разные образы — то щеголяют в откровенных бикини, то становятся яростными воительницами, а то и вовсе красуются на обложках журнала Playboy.

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