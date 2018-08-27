20 любопытных сообщений на деньгах, которые развеселят вас

Наличные деньги с каждым годом всё больше отходят на второй план, вытесняемые оплатой по карте. Однако многие всё ещё носят кошелёк с бумажными деньгами и иногда пишут на купюрах необычные послания, используя их в качестве способа познакомиться, выразить благодарность или сообщить миру свои философские мысли. Мы пошарили в интернете и под хэштегом #надписьнаденьгах нашли несколько любопытных примеров народного креатива.

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А вы когда-нибудь получали сообщения на деньгах? Или может сами писали?

Ранее «Ридус» публиковал признания в любви, написанные мелом на асфальте. Если эти забавные надписи повеселят вас, то советы, написанные на стенах могут принести внезапное озарение или даже принять правильное решение.

Креативят также водители маршруток, которые пишут смешные объявления и хозяева домашних животных, которые придумывают смешные предупреждающие таблички. И у тех и у других встречаются очень остроумные шедевры.

Народный креатив легче всего встретить в записках, которые пишут друг другу люди. Самые забавные образцы собрали для вас в материале «Спасибо, кэп: 10+ смешных объявлений от Капитана Очевидность».